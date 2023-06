Høyre vil at folk skal få velge mer i egne liv – ikke mindre!

DEBATT: Det er unektelig spesielt at et parti som sitter med ansvaret for kommunens drift lokalt, bruker en hel kronikk i Aftenbladet 27. mai for å kritisere Høyres alternative prioriteringer.

«Vi har i våre alternative budsjetter konsekvent styrket hjemmehjelp, tilgang til dagsenter og muligheten for bidrag fra lag og organisasjoner», skriver Tormod W. Losnedal og Line Møllerop.

Tormod W. Losnedal 2. kandidat, Stavanger Høyre

Line Møllerop 5. kandidat, Stavanger Høyre

At deres stortingspolitiker fra Rogaland også finner tid til å kreve svar fra Stavanger Høyre innimellom all jobbingen med å hindre NATO-medlemskap for Finland og Sverige, avvikle den private eiendomsretten og drive sosialistisk revolusjon, tar vi som et tegn på at lokalvalgkampen er i gang.

Rødt burde heller svare på hvorfor de ikke ønsker at folk skal ha fritt brukervalg innen hjemmetjenester, og at vi ikke skal ha et reelt fritt sykehjemsvalg i kommunen vår.

Private barnehager er viktig

For Høyre er det viktig at innbyggerne har et godt offentlig tilbud i kommunen vår. Vi vil ikke privatisere tjenestene i Stavanger.

Men vi håper at de innslagene av private tjenester, der det offentlige betaler regningen, skal bidra til at flere private og ideelle tilbydere supplerer kommunens tilbud. Litt konkurranse er godt for valgfriheten og for mangfoldet av tilbud for innbyggerne våre.

At Rødt vil fjerne alle private aktører – og avvikle alle de som tenker annerledes enn dem selv, er noe vi i Stavanger Høyre er sterkt uenig i.

Vi har private barnehager i dag som trues av de rød-grønne. Rødt vil helst tvangskommunalisere de private barnehagene i Stavanger på tross av hva foreldre, ansatte eller eierne mener. Rødt mener de vet best. Det er spesielt når private barnehager gang på gang scorer høyt på foreldreundersøkelsene, og viser at de gir et godt og viktig tilbud her i Stavanger.

Vi har noen få private barnevernsinstitusjoner og rusvernorganisasjoner i dag i Stavanger. De gir alle viktige og spesialiserte tilbud, som det offentlige ikke har kunnet gi. Det sikrer at vi har supplerende tilbud som legger til rette for andre metoder og arbeidsmåter enn det offentlige.

Bredere og bedre tilbud

Over tid får vi dermed et bredere og bedre tilbud, som passer for flere og som gir god kvalitet. At Rødt vil fjerne alle private aktører – og avvikle alle de som tenker annerledes enn dem selv, er noe vi i Stavanger Høyre er sterkt uenig i. Vi vil vurdere om enkelte nye sykehjem helt eller delvis kan konkurranseutsettes.

Slik sikrer vi et bedre mangfold av sykehjem i Stavanger, legger til rette for mer valgfrihet for innbyggerne våre og gir mulighet for verdifull læring på tvers av privat og offentlig sektor.

Folk vil ha velferdsmiks

Over 80 prosent av innbyggerne ønsker en velferdsmiks. De ønsker at private og ideelle skal være en del av de tjenestene som det offentlige leverer. Innbyggerne vil ha valgfrihet der de selv kan bestemme hvilke tjenester de vil benytte seg av. For til syvende og sist er det ikke logoen på arbeidsklærne som betyr noe eller hvilken selskapsform som står oppført i Brønnøysundregistrene, men opplevelsen av at du får et behandlingstilbud tilpasset deg. Dette er den norske modellen, som vi i Høyre ønsker. Der vi har et samarbeid mellom private og offentlige, som sammen gjør velferdstjenestene våre bedre.

Svaret er at Høyre ikke vil selge og privatisere virksomheter i Stavanger. Høyre vil ikke konkurranseutsette de kommunale sykehjemmene vi har i dag. Men det må være mulig å tenke alternativer når nye tilbud skal etableres innen barnehager, barnevern, rusvern og sykehjem. Noe som gjør at vi sikrer en større bredde av de tjenestene vi ønsker å tilby innbyggerne våre. At noen av prioriteringene våre også sikrer at vi leverer tjenester med mindre midler er også noe vi er opptatt av. Derfor har vi i våre alternative budsjetter konsekvent styrket hjemmehjelp, tilgang til dagsenter og muligheten for bidrag fra lag og organisasjoner. Det er preventive tiltak som i tillegg til å gi økt livskvalitet for våre eldre, kan gi innsparinger i årene fremover. Som vi så kan bruke på ytterligere gode kommunale tjenester. Derfor har vi budsjettert med innsparinger i fremtiden. Så får utredninger vise hva som er mulig å få til. Av et helse- og velferdsbudsjett på 3,2 milliarder (over 30 prosent av kommunens totale budsjett) bør det være fullt mulig å få mer velferd per krone.