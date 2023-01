Flytt nyttårsfesten fra Vålandstårnet!

DEBATT: Tanken bak et felles fyrverkeri er god, men tilstanden på Våland de siste årene har vært uholdbar. Her har det felles fyrverkeriet virket mot sin hensikt, og ført til en drastisk økning i bruk av privat fyrverkeri.

Folkemengden domineres nå av tusenvis av tilreisende mennesker, mange av dem beruset. Disse kanaliseres mellom tettbygde trehuskvartal gjennom noen ganske få, til dels trange gater.

Pål Særvoll Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vålandstårnet har i flere år vært arena for oppskyting av felles fyrverkeri i kommunal regi på nyttårsaften. Det har da som regel vært et sted der en passende mengde mennesker, inkludert mange barnefamilier, har sett og hørt den dundrende og fargesprakende overgangen til et nytt år.

De siste to årene har dette imidlertid endret seg. Folkemengden domineres nå av tusenvis av tilreisende ungdommer og unge voksne – mange av dem beruset. Denne store mengden mennesker kanaliseres mellom tettbygde trehuskvartal gjennom noen ganske få, til dels trange gater. Det er anslått at 5000 mennesker var til stede i 2022/2023 og 6000 mennesker i 2021/2022. Mange av disse feststemte menneskene har med seg sitt eget fyrverkeri, noe som resulterer i flere skremmende opplevelser i de tettpakkede gatene.

Dersom en person trenger umiddelbar medisinsk hjelp, hvordan skal ambulansen komme seg frem? Sett at et av de gamle husene tar fyr, hvordan skal brannbilene kunne hjelpe?

Masse raketter og gamle trehus

Stavanger kommune opplyser at «Trehusbyen», som inkluderer det aktuelle området på toppen av Våland, er definert som særskilt forbudssone for bruk av fyrverkeri i Stavanger. Hvordan kan det da forsvares at det antennes hundrevis av raketter og annet medbrakt fyrverkeri i et tettbebygd strøk med gamle trehus? Dette pågår i timer – både før og etter det kommunale fyrverkeriet. Rakettene går i forskjellige retninger. I fjor ble det skutt mot mennesker, inkludert mot politi, som opplyste at de ikke hadde kontroll på folkemengden.

Etter årets feiring har det vært litt blandede kommentarer fra politi og kommune, men politi på stedet har rapportert følgende: «De beskriver tilstandene som helt Texas. Det var ekstremt mye ungdom der, høyt alkoholforbruk og mye vold. Noen gikk også til angrep på politiet» Det er også blitt skutt fyrverkeri mot bebyggelse. Mulige konsekvenser av berusede mennesker med fyrverkeri er belyst i flere medieoppslag. Hvert år blir det rapportert om skader på øyne, i ansikt og andre steder, samt brann eller branntilløp. Ved en så stor mengde mennesker på et lite område, vil risikoen for skader øke. Dagene derpå er gatene fylt av knust glass, fyrverkerirester og annet søppel.

Trangt for brannbil og ambulanse

Flere av de omtrent 100 år gamle trehusene i nevnte gater sorterer under særskilt bevarings eller hensynssoner i områdets reguleringsplan. Dette er hus samfunnet vårt anstrenger seg for å bevare. De som bor i disse kulturminnene, er pålagt særskilte antikvariske regler hva gjelder utvendig uttrykk av husene. Det er et stort paradoks at den samme kommunen som håndhever disse strenge vernereglene, «inviterer» til denne ukontrollerte festen hvor fyll og mindreåriges bruk av fyrverkeri er hovedingrediensene, nettopp i et område som ønskes bevart.

Dersom en person trenger umiddelbar medisinsk hjelp, hvordan skal ambulansen komme seg frem? Sett at et av de gamle husene tar fyr, hvordan skal brannbilene kunne hjelpe?

Vålandshaugen barnehage er nærmeste nabo til de utallige eksplosjonene. Tenk om det ligger udetonert materiale igjen i barnehagen, eller i området rundt? Intensjonen er vel ikke at det kommunale fyrverkeriet skal lokke til seg en så stor menneskemengde fra hele distriktet, og bli et sted der mange søker seg til for å feste i timevis – også med eget fyrverkeri?

Kommunen bør kjenne sin besøkelsestid, og være føre var, før større skader på mennesker, dyr, natur eller bebyggelse forekommer. Festen bør avvikles eller endres drastisk.