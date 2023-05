Gaven vi gir til oss selv – borgerlønn

DEBATT: Borgerlønn/grunninntekt er ideen som stadig er aktuell. Forskjellene og fattigdommen øker dramatisk – også i Norge. Det hele går i feil retning.

Ideen om borgerlønn/grunninntekt er så god, at den er kommet for å bli.

Tormod Hvidsten Gjedrem Gjesdal SV

Noen få prosenter hit og dit på statsbudsjettet hjelper ikke nok. Vi må ha reell endring. Bestemmelser om hva som skal være lønnet arbeid er gammeldags, bakvendt og komplisert.

Vi må bli sikret en trygg overlevelse, hinsides matkøen på fattighuset. Men også for å gi trygghet til den foreldre som ønsker å være hjemme med sine barn, eller den kunstner som vil øve sin kunst, eller den gründer som vil ha sikkerhet – før hen tør satse. Derfor er borgerlønn stadig interessant og mer en relevant.

Belønn frivillig arbeid

Norge ville bryte sammen om det ikke var for alt frivillig arbeid som blir gjort. Dette kan vi veldig godt belønne. Å gi ubetinget en inntekt til alle landets borgere – en sum for bare det at de lever og bor her. Jeg liker best ideen om negativ inntektsskatt. Da gir vi en sum, like mye, til alle, og så trekker en tilbake over skatteseddelen – progressivt ved en viss inntekts- (og formue-) grense.

I dag er det stadig mer usikkerhet knyttet til inntekt, jobb og den type stabilitet. Også i Norge. Denne type sikkerhet er særdeles viktig – for alle mennesker. Det er et helt basalt behov, som skaper mye stress/konflikt og som koster oss svært dyrt som samfunn, når det ikke blir oppfylt. Og den er langt ifra gitt alle – slik det er i dag.

Når fundamentet, fellesskapet og sikkerheten er god, ønsker alle genuint å være med og bidra.

Vi trenger et utbedret sikkerhetsnett som er bunnsolid. En styrking av velferden, og en ny gren – til arbeidslinja. Alle forsøk som er gjort med borgerlønn (og det har blitt gjort mange), viser tydelig at flere folk kommer lettere inn i jobb, og tar bedre vare på helsa og økonomi, når en grunninntekt er sikret.

Brutalt arbeidsliv

Ideen om at folk vil sitte på rumpa og bare ruse seg, er ikke sann. Den stemmer ikke. All forskning og forsøk motbeviser dette. Når fundamentet, fellesskapet og sikkerheten er god, ønsker alle genuint å være med og bidra. Det gjelder oss alle. Men dagens samfunn har et ganske brutalt arbeidsliv. Det er lett å falle utenfor, og mellom de berømte stolene og ut i slit og fattigdom, og en klarer ikke komme seg tilbake igjen.

Borgerlønn, en sikker grunninntekt, er da også en gullpakke til norske bønder som i årevis har falt ifra i inntekt. Så utrolig tydelig! Bønder burde absolutt støtte et forslag om borgerlønn/grunninntekt. Det kunne redde og gi liv til nedlagte garder, og gi stabilitet og trygghet, akkurat som for andre lavtlønnede.

Hvordan skal den finansieres? Dette spørsmål må vi se i lys av hvor elendig dårlig og umenneskelig dagens system er. Det er for øvrig mange ulike kalkyler å lene seg på. Hovedparolen må jo være at folk skal ha et økonomisk verdig liv – uansett. Det kommer vi ikke ifra! Så må vi sette ting i gang – for å realisere at alle opplever trygghet og verdighet. Staten Norge regelrett drukner jo i penger, og det finnes flere ulike måter å finansiere dette på.

Et forslag er å innføre en skatt på finanstransaksjoner. Et annet er å intensivere jakten på skatteparadis, eller skattehelvete som er en mye mer passende beskrivelse – hvor utrolige svimlende beløp gjemmes bort. Uansett kalkyle så må vi ta oss råd til det, fordi alternativet – dagens system – står til stryk.

Gode ringvirkninger

Flere mener at staten faktisk vil tjene på å gi en grunninntekt, kanskje spesielt fordi den gir så mye gode ringvirkninger eksempel i form av bedre helse, og mer arbeidsinnsats som ved frivillig arbeide m.m. Pengene som gis, har jo en genererende effekt. Pengene brukes i samfunn og nærmiljø og har en sterk og oppbyggende effekt. Pengene sirkulerer og skaper en sunn dynamikk.

Ideen om borgerlønn/grunninntekt er så god, at den er kommet for å bli. Den kunne løfte oss kollektivt som samfunn og være starten på en ny og mer verdig tenkemåte.