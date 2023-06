Nå haster det med å rydde i klima­målene

KRONIKK: Jo, Norge kan fint nå klima­målet. Bare ikke det klima­målet alle snakker om.

Klimaloven må bestå, men ikke regjeringens nye klimamål, skriver Mathias Fischer i tenketanken Initiativ Vest.

Mathias Fischer Daglig leder, Initiativ Vest

Klimamålet er urealistisk. Det var oppsummeringen fra ekspertene i Politisk kvarter på NRK tirsdag. Det var også inntrykket Miljødirektoratet skapte med forrige ukes rapport om hva som må til for å komme i mål innen 2030.

Målet det snakkes om er å kutte alle norske utslipp med 55 prosent innen 2030. Det er målet Ap og Sp kom med i regjeringsplattformen, og allerede da var det urealistisk og uklokt.

Men det er ikke Norges offisielle klimamål.

Regjeringen har ikke endret verken

klimaloven, EU-avtalen eller Paris-

avtalen i tråd med sitt nye mål.

Lovens bokstav

Norge har bare ett offisielt, bindende, forpliktende klimamål: 50–55 prosent kutt innen 2030, sammenlignet med 1990, gjennomført i samarbeid med EU.

Dette målet er lovfestet i klimaloven, juridisk bindende i en avtale med EU og forpliktende gjennom Parisavtalen.

Merk: I samarbeid med EU.

Halvparten av utslippene (olje- og gassproduksjon og industri) dekkes av det europeiske kvotesystemet.

Litt forenklet: For å innfri avtalen med EU, må Norge kutte utslipp betydelig fra transport og jordbruk, mens vi ikke må kutte utslipp fra olje og gass og industrien. Det dekkes av kvotesystemet.

Dette målet er realistisk.

Nye toner

Det nye målet fra regjeringsplattformen er 55 prosent og «gjelder hele økonomien, inklusive kvotepliktig sektor». Det krever store kutt i utslipp fra industri og olje og gass.

Regjeringen har senere kalt dette et «omstillingsmål», og den har ikke endret verken klimaloven, EU-avtalen eller Parisavtalen-målet i tråd med det nye målet.

Likevel er det altså regjeringsplattformens 55-prosentsmål som det nå, mer enn halvannet år senere, snakkes om at ikke vil bli nådd.

Målet var uklokt av flere grunner.

For det første var det aldri realistisk, og regjeringspartiene hadde ingen troverdig plan for å nå det.

Forutsetningen for å nå 55 prosent kutt er betydelige reduksjoner fra olje- og gassproduksjon, enten gjennom elektrifisering eller å legge ned drift. Det forutsetter også betydelige reduksjoner fra fastlandsindustri, som vil kreve dyr, ny teknologi som neppe vil være på plass til 2030.

Noen liker urealistiske mål fordi det gir noe å strekke seg etter. Men dagens debatt viser at det er uklokt. Tilliten til klimapolitikken svekkes når tunge aktører varsler at politikerne ikke vil klare det de lover.

For det andre distraherte målet fra kuttene vi må ta i ikke-kvotepliktig sektor.

Olje, gass og industri har dominert klimadebatten. Samtidig skjer det altfor lite for å kutte utslippene i veitransport og jordbruk, som vi er forpliktet til å kutte.

For det tredje kolliderer målet med regjeringens øvrige industrimål. Situasjonen nå er at regjeringen skal kutte betydelig i petroleum og eksisterende industri, vi må elektrifisere veitransporten – og så skal regjeringen i tillegg bygge opp mye ny kraftkrevende industri.

Regnestykket går ikke opp. Kraftbehovet blir enormt.

Det store bildet

Legger man til grunn at regjeringen vil gjøre alt de kan for å nå dette målet, kan det få negative og unødvendige konsekvenser.

Som store subsidier for at tiltak skal gjennomføres i 2029 i stedet for når de blir billigere i 2033. Eller reguleringer som fører til at industri blir stengt ned. Eller at unødvendig mye kraft blir brukt på å elektrifisere oljeplattformer som kunne blitt utslippsfrie gjennom karbonfangst og -lagring senere.

Ulønnsomme klimatiltak i Norge vil bli gjennomført i stedet for lønnsomme klimatiltak andre steder i Europa, på grunn av norsk særpolitikk.

Det er ingenting galt med å kutte utslipp fra olje- og gassproduksjon eller i fastlandsindustrien. Det må gjøres, og det kommer til å bli gjort både før og etter 2030.

Men det er ikke alltid bedre for klimaet enn den alternative bruken av kraft og penger. Det kan godt hende at utslipp fra enkelte oljeplattformer og noe av norsk fastlandsindustri vil være blant de siste som kuttes i Europa – og det vil være helt greit, så lenge de samlede klimamålene nås.

Skikkelig opprydding

Akkurat nå virrer norsk klima-, industri- og energidebatt rundt drøssevis av mål som neppe kan nås, i alle fall ikke samtidig.

Det lovfestede klimamålet må bestå. Da bidrar vi til å nå det felleseuropeiske klimamålet, som er viktig, ambisiøst og realistisk.

Men resten av målene – regjeringens 55-prosentsmål, sektormål som ikke henger sammen, energieffektiviseringsmål som ikke følges opp – trenger en skikkelig opprydding.

Energi- og industripolitikken må rettes inn der vi har reelle fortrinn, på grunn av naturressurser og eksisterende kompetanse.

Bygg havvind, fordi vi har vind og offshorekompetanse.

Bygg vindkraft på land, fordi vi har vind og landareal.

Sats på karbonfangst og -lagring, fordi vi har kompetansen, lageret og behovet.

Sats på hydrogen, fordi det kan produseres av både gass og kraft fra havvind.

Alt dette er bra for klimaet, men ingenting av det bør låses til regjeringens klimamål. Det vil ikke ha tilstrekkelig effekt innen 2030.

Derimot vil det være en langsiktig investering i fremtidens utslippsfrie samfunn og i arbeidsplasser i Norge.