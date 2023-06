Å skunda seg sakte er klimaklokt!

KRONIKK: Klimaet påverkar oss, og me påverkar klimaet. Klimaendringane vil òg påverka husa me bur i. Kan me læra noko av den lokale byggjeskikken?

Det gamle skulehuset på Haugabakka, eit jærhus frå 1852/1853, vert forvalta av Jærmuset. I sommar kan du vitja utstillinga «Klimaklokt» og sjå den flotte bygdesamlinga frå Klepp.

Per Inge Bøe Historikar, avdelingsdirektør for samling og dokumentasjon, Jærmuseet

Kirsten Hellerdal Fosstveit Arkitekt, bygningsantikvar for museumstenestene i Rogaland

Samstundes kan våre val og tiltak i husa gjera ein stor skilnad for klimaet i framtida. Kva kan me gjera for å tilpassa oss eit varmare og våtare klima, og kva må til for å redusera eller minimera klimagassutsleppa? Finst det metodar og tankesett i dei gamle bygningane som kan læra oss i dag noko om klimatilpassing og klimagassreduksjon?

Kanskje har du nettopp kjøpt hus? Gratulerer! Då har du sikkert lyst til å gjera utbetringar og endringar med det same, slik at huset ser ut og fungerer akkurat slik som du vil. Men – vent gjerne ei stund med å pussa opp! Om du skundar deg med oppussinga, blir det sjeldan gjennomtenkt og klimaklokt.

Tek du deg tid til å bli kjend med huset, blir det lettare for deg å forstå kva utbetringar som er naudsynte å gjera. Du får også tid til å tenkja grundig gjennom vala dine. Kjøkenet som du definitivt ville byta ut, er kanskje ikkje så gale likevel? Kan du utbetra i staden for å byta det ut?

Tenk lokalt

Men kva om me kan læra av den lokale byggjeskikken? Byggjeskikken er forma over tid og etter dei lokale naturtilhøva, klima, den naturlege materialtilgangen, funksjonen bygget skulle ha og dei økonomiske og sosiale forholda.

Kunnskap om grunnforhold og klimatiske forhold, som sol og vind, ligg til grunn for korleis dei eldre husa er plasserte i terrenget. Å finna god byggjegrunn med minst mogleg klimapåkjenningar på huskroppen var like viktig den gongen no.

Eldre hus har ofte bygningsdelar som kjem frå andre hus. Me finn døme på gjenbruk av materialar frå stavkyrkjer i løer. Flytting av hus er eit anna døme på gjenbruk. Ein tok då med seg så mykje ein kunne av huset når ein flytta, og supplerte med ny materialar når ein sette opp huset på nytt. Slik gjenbrukstenking vil vera viktig i ei berekraftig framtid.

Når ein skulle byggja, tok ein utgangspunkt i kva materialar og ressursar som var tilgjengelege i kort avstand frå der huset skulle stå. Å velja kortreiste materialar er klimaklokt! Bur du i eit område med skiferstein? Då bør du velja det som tekkjemateriale på taket. Ta kontakt med lokale sager for å få skore konstruksjonsvirke og kledningsmaterialar.

Ei varmare og våtare framtid

Klimaendringar som kjem av ubalanse i energiutvekslinga mellom jorda og verdsrommet, har ein sett til alle tider. Fram til for eit par hundre år sidan hadde desse endringane i all hovudsak naturlege årsaker, men menneskeleg aktivitet har i stadig større grad påverka energiutvekslinga. Ifølgje FN sitt klimapanel er menneskeleg aktivitet den viktigaste årsaka til auken i globaltemperaturen sidan 1950.

Ved å studera korleis klimaet har endra seg opp gjennom historia, kan ein laga prognosar for klimaet i framtida. Dette gjeld til dømes venta endring i mengdene regn og snø. Me kan slik «skru fram klokka» og få eit bilete av korleis klimaet mest sannsynleg kjem til å sjå ut i Rogaland om til dømes femti år. Alt tydar på at klimaet vil verta både varmare og våtare. Havnivået vil stiga, og me vil oppleva meir ekstremvêr. Korleis kan me tilpassa husa våre til eit slikt scenario?

Sett i frå eit klimaperspektiv: Svarar det seg å renovera og ta vare på gamle hus, eller bør ein byggja nytt? Svaret er at den mest klimavennlege kvadratmeteren er den som ikkje blir bygd. Har du eit gamalt hus, er det altså klimaklokt å ta vare på dette, framføre å byggja nytt.

Ein ting er sikkert, meiner leiar av statsbygg, Harald Nikolaisen, me greier aldri å byggja oss ut or klimakrisa. Difor er det viktig å sjå på korleis me tek vare på og brukar dei bygningane me har på best mogleg måte.

Tenk før du handlar!

Byggjebransjen står for 40 prosent av klimagassutsleppa i verda. Då gjeld det å ta vare på og gjenbruka eksisterande bygg, om me skal nå klimamåla i Parisavtalen og FN sine berekraftsmål. I oppussingsprosjekt blir du heile tida stilt overfor valet: Skal eg ta vare på dette, eller kjøpa nytt?

I utstillinga «Klimaklokt» på Haugabakka i Klepp finst fleire døme på kva ein bør ta omsyn til og kva som kan vera lurt å tenkja på når ein skal pussa opp gamle hus. Det viktigaste rådet er kanskje å ta seg tid til å tenkja seg om for å gjera klimakloke val. Lukke til!