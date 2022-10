Næringslivet i Rogaland trenger strømhjelp nå!

DEBATT: Strømprisene holder på å knekke flere arbeidsplasser i Stavanger-regionen. Likevel velger regjeringen å lukke øynene for Rogaland. Stavanger Frp mener at det haster med tiltak som gjør det forsvarlig å drive bedrifter i regionen.

Hver dag presenterer Næringsforeningen i Stavanger-regionen et nytt eksempel på hvordan de ekstraordinære strømprisene rammer regionens bedrifter.

Kristoffer Sivertsen Kommunestyremedlem Stavanger FrP

Leif Arne Moi Nilsen Gruppeleder i Stavanger Frp

Tirsdag 4. oktober møtte flere representanter fra lokale og tradisjonsrike bedrifter opp for å holde appeller og fortelle hvordan strømregningen bokstavelig talt holder på å ta knekken på dem.

Stavanger-regionen har over en tid vært et av områdene i Norge med høyest strømpriser. Dette har medført at flere arbeidsplasser holder på å forsvinne fra regionen vår, og at flere bedrifter må legge ned. Næringslivet vårt trenger stabilitet og forutsigbarhet, og ikke minst å kunne konkurrere under like konkurransemessige vilkår som resten av landet.

Makspris på 50 øre

Frp har foreslått en makspris på 50 øre for husholdninger og bedrifter. Dette mener vi vil hjelpe på den vanskelige situasjonen mange står i nå. Næringsforeningen i Stavanger har gjennom emneknaggen #eksemplerfravirkeligheten, synliggjort hvordan flere lokale bedrifters strømregning var i august 2020 og hva den var i august 2022.

Gabbas betalte i august 2020 24 651 kroner, i august i år hadde summen økt til 271 501 kroner. Sig. Halvorsens strømregning var på 12 614 kroner i august 2020, i august i år var regningen på 131 465 kroner. Kai Hansen Trykkeri betalte 15 155 kroner for strømmen august for to år siden, i år kostet auguststrømmen trykkeriet 518 179 kroner. Tytlandsvik Aqua har gått fra 394 573 kroner i august 2020 til mer enn 4,5 millioner kroner i august 2022.

Det er mange flere hårreisende eksempler som dette. Dette kan vanskelig beskrives annerledes enn at strømprisen i Rogaland er ute av kontroll. Tiltakene regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre presenterte nylig, er rett og slett ikke gode nok. Tenk at regjeringen på ramme alvor mener at enkelte bedrifter skal få lånegarantier av regjeringen for å ta opp lån for å betale strømregningene sine.

Støre struper Lyse

Samtidig raner regjeringen Stavanger og flere andre kommuner på høylys dag, ved å konfiskere verdiene i kraftverkene gjennom en permanent økning i grunnrenteskatten, og ta store deler av overskuddet til Lyse og dermed kommunenes utbytter. Det reduserer Lyses evne til å ta risiko, bygge ut og oppgradere vannkraftverk. Resultatet kan være dyrere fastprisavtaler til næringslivet. Det er det siste de trenger.

Vi trenger reelle løsninger som er bærekraftige for bedriftene våre raskt. Det viser seg dessverre å være vanskelig. Slik det er nå taper Rogalands industri. Det haster å få på plass gode fastpris- og strømstøtteordninger for bedriftene våre. Inntil videre ligger det lite konkret på bordet fra regjeringen. Vel 70 milliarder kroner i ekstrainntekter til staten fra vannkraft, kan ikke bare gi smuler tilbake.