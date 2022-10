Menneske og natur taper dersom knuseverket og havvindaktøren får ja til utbygging

DEBATT: Fylkesdirektøren råder politikarane til å seia ja til både Windworks Jelsa og utvidingsplanane til Norsk Stein i arealplanen. Tanken på alle arbeidsplassane og det at Rogaland kan skaffa seg ein posisjon i havvindsatsinga, gjer at ein ser vekk frå alle ulempene.

På bakgrunn av dei store naturinngrepa er det ufatteleg at fylkesdirektøren slår fast at arealstrategien til Suldal kommune er i tråd med FNs bærekraftmål.

Gerd Kristin Høivik La Sandsfjorden Leva

Igjen er det natur og menneske som står som den tapande parten. 18. oktober skal fylkesutvalet handsama Rogaland fylke sitt innspel til kommuneplan for Suldal kommune. Me undrar oss over fylkesdirektøren vil at Rogaland fylke skal gå inn for at så store næringsareal ved Sandsfjorden skal byggjast ned og sprengast bort.

Raserer verdfull natur

Windworks Jelsa skal flytta inn i steinbrotet der Norsk Stein har 15 -20 år igjen til å vinna ut råstoff. Selskapet har planar om stenga av hovudskipsleia, og leggja ein 500 meter lang lekter med tryggleikssone ut i fjorden. Det har konsekvensar for fjorden med tanke på forureining, lys og lyd.

Me undrar oss over at Rogaland fylke vil vera med å leggja til rette for bytesituasjonen som oppstår. Fylkesdirektøren vil rett nok nedskalera storleiken på det 2800 dekar store skogsområde, men det er likevel snakk om store myrar, små skogstjørn, rik edellauvskog, regnskog, gammal fin furuskog og store gamle tre som blir skrapa bort før Norsk Stein vil opna eit nytt steinbrot. Området med eit rikt og veldokumentert fugle- og dyreliv. Norsk Stein vil doble drifta og vil difor utvida kaiområdet.

På bakgrunn av dei store naturinngrepa er det ufatteleg at fylkesdirektøren slår fast at arealstrategien til Suldal kommune er i tråd med FNs bærekraftmål. Me meiner Suldal kommune sin arealplan bryt med både bærekraftmål 12; Ansvarlig forbruk og produksjon, mål 13; Stoppe klimaendringar og stoppe tap av natur, 14; Livet i havet og 15; Livet på land.

Nedslamming av havbotn

Norsk Stein Jelsa driftar det største opne steinbrotet i Europa. Vinteren 2022 dokumenterte Erling Svensen at store deler havbotnen har blitt utsett for nedslamming. Me undrar oss over at Rogaland fylke vil vera med å leggja til rette for større naturøydeleggingar når det har synt seg at dei avbøtande tiltaka er mangelfulle og at regelverket er for svakt til å kontrollera den mektige aktøren.

Me oppmodar fylkespolitikarane om at de i desse sakene ser til at fiskeørna, kvitryggspetta, ærfuglen, torsken, elvemuslingane, storsalamanderen, myrområda, gammalskogen, tjørnene, korallreva, tareskogane og ålegrasengene får det vernet det etter lovverket har. Me ber om at de ser til at forvaltinga av villaksen i den nasjonale laksefjorden er prega av føre var-prinsippet. For tiltak med risiko for alvorleg forureining er ikkje lov i nasjonale laksefjordar. Der ein tek ein omsyn til naturen, tek ein også omsyn til mennesket.

Fakta La Sandsfjorden Leva Dette er ein interesseorganisasjon som skal vareta natur-, landbruks- og bukvalitetar, og dessutan jakt, fiske og friluftsliv i områda langs Sandsfjorden. Organisasjonen har per i dag 154 medlemmer, og rundt 400 medlemmer på Facebook. Medlemmene er både fastbuande og menneske med hytte eller feriehus. Les mer