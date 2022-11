Bønder på jobb for folkehelsa

DEBATT: Norske bønder har en stor del av æren for Norge ikke har så store problem med antibiotikaresistente bakterier som mange andre land i verden.

Sammen med helsevesenet, bidrar også landbruket til at de av oss som trenger det mest; som kreftpasienter og alvorlig syke mennesker, kan behandles med antibiotika som virker.

Elise Unander Mjølhus Melkebonde, Hjelmeland

Hvert år dør 700 000 personer av antibiotikaresistente bakterier. Verdens helseorganisasjon slår fast at om noen år vil flere mennesker dø av antibiotikaresistente bakterier enn av kreft. I Norge har vi likevel mindre problemer med antibiotikaresistente bakterier enn i mange andre land. Norsk landbruk og norske bønder skal sammen med myndigheter og veterinærmiljøer ha mye av æren for dette, noe Veterinærinstituttets nylig utgitte (Norm-Vet) rapport dokumenterer.

Med unntak av Island, er det ingen andre land i Europa som bruker så lite antibiotika innenfor animalsk matproduksjon enn oss. Ifølge europeisk statistikk (European Medicines Agency), bruker kjente feriedestinasjoner som Spania og Kypros henholdsvis 70 og 170 ganger så mye antibiotika i sin matproduksjon som Norge. Flere av landene i Sør-Europa har også flere dødsfall relatert til antibiotikaresistente bakterier. Med andre ord: Hvor – og hvordan maten vår er produsert, betyr noe – også for vår felles folkehelse.

Sammen med helsevesenet, bidrar også landbruket til at de av oss som trenger det mest; som kreftpasienter og alvorlig syke mennesker, kan behandles med antibiotika som virker. Som melkebonde i Tine er jeg opptatt av næringsgrunnlaget mitt – og at vi skal ha et levende Norge med matproduksjon i hele landet. Men jeg er også opptatt av å gjøre det jeg kan for at min produksjon av melk og kjøtt, foregår på en slik måte at dyra mine har det bra – og at produksjonen ikke går utover folkehelsa. Min første prioritet er å forebygge sjukdom. God hygiene og hyppig tilsyn med dyra er de viktigste tiltakene. Men skulle ett eller flere av dyra mine får jurbetennelse, så bruker ikke norske veterinærer bredspektret antibiotika mot jurbetennelse – men vanlig penicillin som virker mot de vanligste bakteriene i norske fjøs. Dette er samfunnsansvar i praksis.

Så tenk litt på dette, når du passerer kulturlandskap med beitedyr – eller plukker opp melk og kjøtt i butikken. Sammen skaper vi et levende Norge. Bokstavelig talt.