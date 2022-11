Tidligere Kongsgård-elever med felles opprop for skolen sin

DEBATT: For oss vil det være riv ruskende galt å avvikle skoledrift på Kongsgård. skolen vi alle gikk og som har betydd så mye for oss. Kongsgård skal (e (leve!

I årevis har siddiser gått forbi denne skolen og tenkt at dette er vårt Galtvort. Stavangerfolk er stolte av vår skole, enten vi har gått der eller ei, og med rette.

Siri Kalvig Tidligere Kongsgård-elev

Tore Renberg Tidligere Kongsgård-elev

Aslak Sira Myhre Tidligere Kongsgård-elev

Mímir Kristjánsson Tidligere Kongsgård-elev

Marianne Holter Tidligere Kongsgård-elev

Torstein Tvedt Solberg Tidligere Kongsgård-elev

Cille Ihle Tidligere Kongsgård-elev

Aleksander Stokkebø Tidligere Kongsgård-elev

Anne Lise Ådnøy Tidligere Kongsgård-elev

Eirik Faret Sakariassen Tidligere Kongsgård-elev

I snart 200 år har det vært skoledrift på Stavanger katedralskole, det de fleste av oss til daglig omtaler som Kongsgård. Fremtiden for skolen er nå usikker, på bakgrunn av vurderinger fra Rogaland fylkeskommune.

I årevis har siddiser gått forbi denne skolen og tenkt at dette er vårt Galtvort. Stavangerfolk er stolte av vår skole, enten vi har gått der eller ei, og med rette. Dette har de ikke i Bergen, og ikke i Oslo heller.

Skolen ligger midt i hjertet av Stavanger, med den umiddelbare nærheten til Breiavatnet og byen. Kongsgård representerer en viktig del av Stavangers historie, både gjennom de materielle bygningene og gjennom hva skolen har betydd for byen. Det er skolen til Alexander Kielland og ikke minst til Kiellands karakter Lille Marius.

Det er en særegen kultur på skolen, med Iduns julekomedie, Pubertetskoret som opptrer i underbuksene året rundt, skoleavisen Lille Marius og et stort antall elevorganisasjoner. Stavanger sentrum er heldige som har elever og ungdommer som bruker byen. Den kulturen kan ikke byråkrater vedta å flytte til nye lokaler, den sitter i veggene.

For oss har ungdomstiden vært uløselig knyttet til Kongsgård. Vi lærte mye her, vår identitet ble bygget og vi fikk venner for livet. Sånn er det jo for alle på alle videregående skoler, men for oss er dette vår skole. Derfor føles det viktig å nå si klart fra om at Kongsgård ikke bare har en stolt fortid, men at skolen også må ha en fremtid. Vi har opplevd skolen som hjem for et miljø som er veldig fremoverlent og inspirerende. Skolens plassering og at den bærer byens historie på sine skuldre, gir elevene en opplevelse få andre skoler kan skilte med.

Det er mange utfordringer med bygget, og det var det også da vi gikk der. Universell utforming må kloke hoder i fylkeskommunen finne gode løsninger for, innenfor eller utenfor selve bygget. Men dette må ikke bli årsaken til at skoledriften avvikles. Det vil være en skamplett i Stavangers historie som vi ikke stilltiende kan stå og se på.