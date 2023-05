Arbeiderpartiet svikter norske elever

DEBATT: Henrik van der Hoeven fremstiller fraværsgrensen som en stopper for å få vitnemål i Aftenbladet 10. mai. Jeg mener kunnskapshull er et mye større hinder. Elever må møte krav til oppmøte!

Ingrid Olina Hovland Nestleder i Rogaland KrFU

Fraværsgrensen er ikke perfekt, men den fungerer! Fraværet har gått ned, karakterene har i snitt gått opp, og den har hatt størst effekt for dem med mest fravær fra før. Derfor er det totalt hensiktsløst å skulle skrote en ordning som sikrer at flere elever møter på skolen og fullfører videregående utdanning.

En ting er vi enige i – fraværsgrensen er for rigid. Derfor foreslår KrF å bytte ut 10-prosentgrensen med 15 prosent i 2- og 3-timersfag. Dette vil gjøre at Henrik van der Hoeven trygt kan forsove seg til en historietime eller to uten frykt for å miste vitnemålet. I tillegg vil vi gi skolehelsetjenesten mulighet til å dokumentere gyldig fravær. Dette vil sikre at økonomi ikke skal avgjøre om man får vitnemål eller ikke, og samtidig lette litt på trykket hos allerede travle fastlegekontor.

Kompetente lærere kan ikke videreformidle kunnskap om elevene ikke er til stede. Vi vet at fraværsgrensen fungerer for å få mer tilstedeværelse. Derfor er Arbeiderpartiets hensiktsløse ønske om å skrote den et svik norske elever.