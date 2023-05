Bakfull på skolen?

KRONIKK: Russen er stort sett over 18 år og har selv et ansvar, – men har voksne også sitt ansvar for russe­tiden?

Klara Øverland Førsteamanuensis og psykologspesialist, Læringsmiljøsenteret ved UiS; seniorrådgiver RKBU Vest, Norce

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Russefeiringen er i full gang. Nylig ble russ dopet på fest. Rektorer opplever at russ kommer bakfulle på skolen. Mange opplever mobbing og ekskludering. De dannes inn og ut av gruppene, i busser og på skolene. Popularitets­hierarkier trekkes inn i skolene og i sosiale medier.

Det er hardt å bli utestengt fra fellesskapet. For noen øker skolefraværet, og de sliter med depresjon og angst – også fylleangst.

Kommersielle aktører utnytter situasjonen og binder ungdommene til avtaler. Det skjer ulykker i trafikken, og gamle busser fører til problemer og første kontakt med politiet.

Skamfølelse etter festing og følelser knyttet til ekskludering blir et problem i skolen, og mange sliter med konsentrasjon, ifølge «Erfaringsrapport, Russ, 2019».

De fleste har en fin russetid, men mange sliter. For omgivelsene blir de en plage. På Jæren melder bønder om husdyr som får vansker på grunn av støy. Naboer klager til politiet når russen fester.

Russen er stort sett over 18 år, og de har selv et ansvar, – men har voksne ansvar i «den utvidede» russefeiringen?

Systematisk samarbeid

Rogaland fylkeskommune arbeider systematisk med forebygging i russetiden, sammen med samarbeidsaktører som russen, rektorer, lærere, politi, foreldre, helsesykepleiere, SLT-koordinatorer, mobbeombud og utekontakter. Målet er å korte ned russetiden og sørge for en trygg russetid.

Helst skal russefeiringen kortes ned og flyttes til etter eksamen. Tett dialog og samarbeidsmøter med russ og skoleledelse gjør at tiltak kan planlegges og drøftes. Det lages avtaler med russen. Russen kan foreslå tiltak og vise ansvar som gode rollemodeller. De fleste videregående skolene deltar i prosjektet, og det gir resultat.

Skolen har ansvar også når fritiden skaper negative konsekvenser i skolen og elevene sliter med emosjonelle vansker på grunn av det som foregår. Skolens ansvar og lovverket ble framhevet i «Erfaringsrapport, Russ, 2019», hvor mobbingen ble spesielt trukket fram. Paragraf 9A i opplæringsloven er løftet opp i forebyggingsarbeidet og knyttes bl.a. til mobbesaker ved skolene i Rogaland – også når det gjelder russen.

Identifisering av risikofaktorer i forebyggingsarbeidet er sentralt, det handler om rus, seksuelt misbruk og mobbing, inkludert ekskludering. Beskyttende faktorer som fremmer vennskap, samhold og trygghet skal styrkes! I prosjektet arbeides det med mobbemekanismene og konsekvenser av psykisk helse. Roller fordeles mellom skoler og andre aktører. Politiet og samarbeidsaktører har ansvar og oppfølging av kriminalitet og forebygging i det offentlige rommet, f.eks. når det gjelder trafikksikkerhet, mens fylkeskommunen og mobbeombud arbeider for å skape gode skolemiljø.

Etter tre års pause var det i fjor igjen landstreff i Kongeparken, og det gikk stort sett helt fint for seg.

På Landstreffet i Kongeparken i fjor festet ca. 15.000 russ! Få saker ble politianmeldt knyttet til arrangementet i 2019, og det var få saker i 2022. Under treffet hadde politiet tett dialog med russen og foresatte gjennom sosiale medier. Systematisk, lokalt forebyggingsarbeid og politiets synliggjøring, før og etter treffet, har mest sannsynlig bidratt til få politianmeldelser.

Samtidig kan negative hendelser forekomme på treff eller i andre arenaer. Rus, ekskludering og seksuelle krenkelser må forebygges! Det krever tett samarbeid, tid og ressurser! I arbeidet kommer Utdanningsdirektoratet på banen, men det etterlyses støtte fra Kunnskapsdepartementet.

Psykisk helse må prioriteres!

Mange opplever ensomhet og psykiske vanske knyttet til utenforskap. Seksuelle krenkelser er mer skjult. På skolen opplever rådgivere og helsesykepleiere en økt pågang i russetiden. I «Erfaringsrapport, Russ, 2019» fremkom det at noe strever med matinntak og fylleangst i forbindelse med festingen. Noen orker ikke å gå på skolen, og det blir fravær etter russearrangement. På skolen går dette utover konsentrasjon og motivasjon, og ekskludering og ensomhet skaper store vansker for enkelte.

Det skjer også hendelser under rulling og treff som de unge ikke opplever at de kan snakkes med voksne om.

Hos unge er hjernen fortsatt i utvikling, og det blir vanskelig å planlegge, løse problemer og å tenke på konsekvenser. Når unge havner i akutte situasjoner, kan nevropsykologisk reaksjoner føre til at de ikke klarer å løse problemene, for følelsene dominerer. Da trenger de voksenhjelp!

Russefeiringen er et samfunnsansvar. Russen er ungdom, og den må få lov å feire og ha det gøy, – men med å ta hensyn til seg selv og andre. Voksne må støtte med oppfølging og tilrettelegging. Det krever systematisk arbeid og bevisstgjøring på alle arenaer for å begrense russefeiringen og forebygge psykiske vansker. Statlige myndigheter og voksne må bidra for å skape en god ungdomstid.

God psykisk helse i ungdomstiden legger grunnlaget for et godt liv med aktiv samfunnsdeltakelse!