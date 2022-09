Hva har Venstre gjort for ferjeprisene?

DEBATT: Lederen i Rogaland Venstre mener det er «rotete og halvtrist» at ikke alle ferjesamband i Rogaland blir gratis allerede nå. Det er smått utrolig med tanke på at hans eget parti ikke har løftet en eneste finger for ferjeprisene.

Innsenderne hevder Venstre ikke er i posisjon til å kritisere ferjepriser i regionen, fordi de ikke har gjort noe for å senke disse. Bildet viser Ryfylkeferjen som blir gratis fra 28. september.

Debattinnlegg

Tom Kalsås Gruppeleder, Rogaland Ap

Arne Bergsvåg Fylkesvaraordfører i Rogaland (Sp)

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var knapt så vi trodde det vi hørte da Kjartan Alexander Lunde (V) tok på seg rollen som ferjefolkets store frelser i fylkesutvalget tirsdag.

Etter at Ap-/Sp-regjeringen vedtok at alle ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig skal gjøres gratis, har både ferjen til Utsira og turene som Hjelmelandsambandet har til Ombo blitt gratis. I tillegg har alle andre som reiser med ferje fått en betydelig reduksjon i prisene.

Nå er det også vedtatt at vi innfører gratis ferje i Finnøy-sambandet, og Ryfylkeferjen blir gratis fra onsdag 28. september, allerede dagen etter at saken ferdigbehandles i fylkestinget. Dette er en skikkelig gladsak for innbyggerne i Rogaland, og den viser at regjeringen allerede i løpet av det første året har innfridd løftet om å innføre gratis ferje på ferjesamband med under 100.000 reisende i året.

Foruten ferjene som har blitt gratis, reduserte vi også prisen med 30 prosent på samtlige ferjesamband i Norge allerede i regjeringens første statsbudsjett for 2022. Fra 1. januar var altså prisen 30 prosent lavere på alle landets ferjer, sammenlignet med 1. januar 2021. Vi er derfor også godt i gang med å innfri valgkampløftet om å redusere prisene med 50 prosent i løpet av denne stortingsperioden.

Dette handler om aktiv og fremtidsrettet distriktspolitikk, om at folk skal kunne bo og jobbe i hele landet vårt, og om å ivareta levende samfunn langs kysten og i fjordene, også her i Rogaland. Vi forutsetter at regjeringen fullfinansierer gratis ferjer som lovet, og at de i løpet av stortingsperioden også følger opp løftet om gratis ferjer til øyer uten fastlandsforbindelse, slik at også Kvitsøy og Vassøy etter hvert blir omfattet.

Så skulle vi gjerne sett at vi fikk på plass billigere billetter også for de reisende på hurtigbåtene våre, for eksempel til Røvær eller i Ryfylke. Men i denne omgang er det altså ferjene som er prioritert. Det er selvsagt fritt fram for andre partier å prioritere penger til gratis ferjer eller hurtigbåter i budsjettet dersom de vil gjøre enda flere samband gratis. Vi mistenker at det blir med snakket.

Det var knapt så vi trodde det vi hørte da Kjartan Alexander Lunde (V) tok på seg rollen som ferjefolkets store frelser i fylkesutvalget tirsdag.