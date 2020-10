Harald Liebich er en kompetent anmelder

KLIMABOK: En sjelden gang hender det at Aftenbladet publiserer omtaler selv om de ikke er bestilt.

Redaktør Tarald Aano i Aftenbladet leder, blant annet, kulturdekningen i mediehuset. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

Tarald Aano Redaktør

Forlegger Øyvind Wigestrand stiller tre konkrete spørsmål til Aftenbladet etter at boken «Motvekt – fakta om klima» av Gregory Wrightstone ble anmeldt hos oss.

Vanligvis tar Aftenbladet selv kontakt med anmeldere, men en sjelden gang hender det at vi får tilsendt omtaler vi finner det riktig å bruke selv om de ikke er bestilt. Harald Liebichs tekst ble vurdert brukt som kronikk, men vi fant det riktigere å bruke den som bokanmeldelse ettersom den primært er en vurdering av boken og dens innhold.

Diskusjonen om klima, og menneskelig påvirkning av dette, har skapt steile fronter. Det gjør at det er vanskelig å finne kompetente anmeldere som er nøytrale til diskusjonen – derfor er det verken underlig eller diskvalifiserende at en anmelder har et tydelig ståsted. En anmeldelse er jo, på samme måte som boken den forholder seg til, levert av en skribent som har både kunnskap om og synspunkter på det aktuelle tema.

Vi vurderer Harald Liebich, som selv er realist og har skrevet lærebøker for den videregående skolen, som en kompetent anmelder og en relevant stemme i den debatten som både boken og anmeldelsen er en del av.

Vi kan også legge til at bokomtalen var en av ukens mest debatterte i Aftenbladets kommentarfelt – der Liebich selv deltok aktivt.