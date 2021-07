Mektige DNB gjør enda et kupp?

DEBATT: DNB i gang med å kvitte seg med enda en ubehagelig konkurrent

Storbanken DNB er langt på vei i ferd med å sikre seg kontroll over SBanken (logo innfelt). «Er DNB blitt så store og mektige at alle instanser nå står med lua i hånda og bare lar alt seile sin egen sjø?» spør Karl Børge Larsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Debattinnlegg

Karl Børge Larsen Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jeg har vært kunde i SBanken, tidligere Skandiabanken, fra denne åpnet for mange år siden. Denne nettbanken har alltid vært kundevennlig og veldig serviceinnstilt for oss kunder. Dette er ikke bra for de store bankene, som hele tiden ser ut å forsøke å stoppe alle kundevennlige banker.

Hvor er myndighetene? Hvor er opposisjonen i Stortinget?

Derfor er nå DNB i gang med å kvitte seg med enda en ubehagelig konkurrent. Tidligere har de kjøpt opp bl.a. Avanse, Realkreditt, Postbanken, Bergen Bank, Gjensidige Nor og Vital, bare for å nevne noen. De har lang erfaring i dette «spillet».

Når vi også ser at DNB taper saker overfor egne store kundegrupper og har svakeste score på kundetilfredshetsundersøkelser i privatmarkedet, blir det for meg et valg om å finne en ny kundevennlig bank. Men disse blir etter hvert vanskelig å finne etter alle oppkjøpene fra versting-bankene.

Hva gjør Konkurransetilsynet med dette? Vi ser at det murrer, men hva nytter det? Tilsynet må kunne stoppe disse unødvendige oppkjøpene tidlig i prosessen.

Er DNB blitt så store og mektige at alle instanser nå står med lua i hånda og bare lar alt seile sin egen sjø? Hvor er myndighetene? Hvor er opposisjonen i Stortinget? Skal Arbeiderpartiet og samarbeidspartnere bare stå og se på at bankene i Norge blir mer og mer monopolisert? Det er snart valg, og det er å håpe at våre folkevalgte ser hvilken vei dette er i ferd med å ta.

Jeg er redd for at toget er kjørt for SBanken. Men vi vet at staten har store eierinteresser i DNB, derfor får vi håpe at de som styrer landet, snart tar fatt i denne galskapen.