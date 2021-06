Byutvikling på dispensasjon i «Ohms gate»

DEBATT: Alle som har spilt Monopol, vet at den spilleren som eier alle eiendommene på en hel brettside, danker ut alle medspillerne. Slik også i Pedersgata.

«Autentisiteten og identiteten bevares ikke ved å lage serveringssteder i hagene til bolighusene i gaten. Ei heller ved å maksimere utnyttelsesgradene til eiendommene langt over vedtatt reguleringsbestemmelser», skriver Sigmund Trageton og Ketil Fred Hansen. Foto: Sigmund Trageton.

Sigmund Trageton Beboer i sentrum

Ketil Fred Hansen beboer i sentrum

«Pedersgata er hele byens gate», hevder Anders Ohm i Aftenbladet 27. mai. Ohm eier selv Pedersgata 4, 7, 8, 9, 11, 20, 22, 23, 24 26, 31, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 59, 65, 67, 69. Hvilke andre eiendommer han eier helt eller delvis, vet vi ikke; på tross av at Ohm etterlyser faktabasert debatt om Pedersgata vil han ikke svare oss på det.

Med 50 millioner kroner fra Smedvig vil oppkjøpene fortsette, og Ohm & Co. vil nok snart eie hele gaten. På Facebook-gruppen «Byutvikling Stavanger» er det kommet forslag om å omdøpe Pedersgata til Ohms gate, noe Anders Ohm var den første til å like.

Ohm er svært opptatt av det historiske i sitt innlegg. Men det fantes nesten ikke skjenke- og serveringssteder i den historiske Pedersgata.

Monopol

Alle som kjenner brettspillet Monopol, vet at den spilleren som eier alle eiendommene på en hel brettside, danker ut alle medspillerne. Slik også i Pedersgata. Nå er det beboerne i gaten og andre naboer som bli danket ut. 42 naboer – dvs. 80 prosent av huseierne i området mellom Jacobsen blomster og Bybrua – har skrevet bekymringsbrev til politikere og byggesaksavdelingen hvor vi påpeker at Pedersgata på dette strekket er et etablert boligområde som nå står i fare for å bli overtatt av barer og serveringssteder med uteservering.

Ohm selv sier at det er en vesensforskjell på den sentrumsnære delen av Pedersgata og den boligpregede Pedersgata lenger ute. Men 28. mai fikk Ohm nok en dispensasjonssøknad igjennom; denne gangen for huset på hjørnet av Pedersgata og Bratteberggata. Huset skal bli større og leilighetene i det mindre. Nok et serveringssted etableres, denne gangen også med uteservering i hagen, midt i et etablert boligområdet.

Dispensasjoner i mengder

Ohm får god hjelp av byggesaksavdelingen i Stavanger kommune til å svekke bomiljøet i Pedersgata. Som jeg (Ketil) skrev i innlegget «Kongen av Pedersgata vil bli keiser», er det påfallende hvor raskt Ohm får igjennom dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene på sine eiendommer i trehusbyen, både med hensyn til høyder, utnyttelsesgrader og fasader. Selv brukte jeg halvannet år på å få lov til å sette inn to vinduer på loftet i min leilighet i området; anke og befaring av to saksbehandlere fra byggesak inkludert. «Ulempene er mindre enn fordelene», begrunner byggesak de fleste dispensasjonene med. Hvem sine ulemper og hvem sine fordeler det dreier seg om, sier de ingenting om.

Sentrumsplanen

Ohm, som er så glad i Sentrumsplanen, sier heller ikke noe om at den setter mye lavere utnyttelsesgrader enn det han søker om, – og vanligvis får innvilget. I Sentrumsplanen presiseres det at det er viktig å ta vare på autentisiteten og identiteten til Pedersgata. Det er akkurat dette jeg (Sigmund) er redd for at forsvinner med alle dispensasjonene som nå gis. Autentisiteten og identiteten bevares ikke ved å lage serveringssteder i hagene til bolighusene i gaten. Ei heller ved å maksimere utnyttelsesgradene til eiendommene langt over vedtatt reguleringsbestemmelser.

«Aktive førsteetasjer» ønsker Sentrumsplanen seg, også i Pedersgata. Ohm er svært opptatt av det historiske i sitt innlegg. Men det fantes nesten ikke skjenke- og serveringssteder i den historiske Pedersgata. I den gaten var det skomakere, slaktere, kolonialbutikker ... Her var det liv om dagen og ro om natten. Mens Pedersgata er en urban bygate mellom Nytorget og Nordmannsgate, er den en boliggate videre østover.

Rolleblanding og enkeltvedtak

Det kan jo oppstå inhabilitetsproblematikk når Ohms nærmeste medarbeider, tidligere jobbet på byggesak i kommunen, og når dispensasjonssøknadene, som byggesakssjef Kallestad selv presiserer, blir behandlet som enkeltvedtak. Enkeltvedtak krever ingen form for medvirkning, verken fra beboere eller politikere; det gjør derimot planarbeid.

Før Pedersgata blir Ohms gate, må vi få en prinsipiell diskusjon om hvordan Pedersgata skal utvikles, og en oppdatert reguleringsplan basert på medvirkning fra politikere, næringsliv og beboere.