Hvem er fosterets forsvarer?

«En utvidelse av dagens abortlovgivning er ikke veien å gå i et moderne samfunn», skriver Marie Ljones Brekke.

Debattinnlegg

Marie Ljones Brekke Kommunestyremedlem, Stavanger KrF

DEBATT: Jeg ble overrasket og lei meg da jeg leste innlegget til Senterkvinnene i Aftenbladet den 22.04. Der tar de til ordet for å utvide retten til abort, og kaller abortnemdene «et gufs fra fortiden».

Dette er en debatt som har gått i mange partier i løpet av våren. SV har foreløpig gått lengst og vil utvide retten til abort helt fram til slutten av uke 22. Det er dypt fortvilende at vi nå ser en situasjon i norsk politikk der partiene på venstresida bruker sine landsmøter til å frata barnet i magen alt rettsvern, og at de nærmest overbyr hverandre i hvem som vil gå lengst i å utvide abortgrensa.

Og dette gjør de uten av det er noe krav hos befolkningen om en utvidelse av abortgrensene. Foreløpig har Sp forsvart dagens ordning og ikke tatt til orde for en liberalisering, slik som de andre rød-grønne partiene har gjort. Nå slår altså Senterkvinnene fast at også de vil utvide dagens abortlov. I Norge har vi fri abort fram til uke 12. Abort etter uke 12 må behandles av en nemd, fordi rettsvernet til fosteret skal veies opp mot andre hensyn. Ved å fjerne disse nemdene fjernes alt som finnes av rettsvern for ufødt liv i ukene mellom uke 12 og 18.

I uke 18 er kvinnen nesten kommet halvveis i svangerskapet. I uke 22 er man kommet enda lenger, og det finnes eksempler på barn som har overlevd fødsel i uke 22. På et ultralydbilde vil man kunne se et fullt utviklet foster, som bare trenger tid og modning for å kunne leve utenfor magen. I de kritiske ukene mellom 23 og 24 reddes disse babyene og behandles på prematuravdelinger. Når en kvinne går gravid, vil det alltid være snakk om to liv. I stortingsvalgkampen som ligger foran oss, kan abort fort bli et viktig tema. En utvidelse av dagens abortlovgivning er ikke veien å gå i et moderne samfunn. Rettsvernet til det ufødte livet må styrkes, ikke svekkes!