KRONIKK: Det forundrer meg hvordan mine arkitektkollegaer i praksis slipper unna med grønnvaskingen av bygningstakene, og at byplanmyndighetene ikke stiller kritiske spørsmål.

Grønne tak i byene, som det nye prosjektet på Løkkeveien i Stavanger, er fint for fugler i luften – og knapt noe mer, konstaterer arkitekt og professor i byplanlegging Harald N. Røstvik. Foto: Henning Larsen Architects

Harald N. Røstvik Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP), UiS

Mediene har stadig reportasjer om grønne tak. Argumentasjonen er ofte at eiendomsutviklerne bygger for fremtidens klima.

«Legger grønne tak for å takle regnvannet» var overskriften på en stor bildereportasje på nrk.no. I Aftenbladet 8. mars ble Løkkeveien-utbyggingen omtalt, og bildet – illustrasjonen øverst på denne siden – viste grønne tak.

Slike bilder viser tak i solskinn og lett kledde, smilende mennesker som dyrker agurker og plukker blomster. Grønne tak kan forsinke de enorme vannmengdene som klimaendringene vil skylle ned over oss, heter det. Den fordrøyningen – dvs. holde på vannet en tid og avlaste avløpene – skal spare oppgradering av avløpssystemet og hindre flom.

Det kommer sjelden motforestillinger til slik grønnvasking. Det er symptomatisk og problematisk.

Figuren viser sammenhengen mellom de forventede klimaendringene, økt fortetting og den begrensede kapasiteten på dagens ledningsnett. Det blå partiet illustrer mengden vann som må håndteres i fremtiden for å unngå skade på infrastruktur, bygg og helse (Omdal, 2013).

Lyver tegningene?

Som arkitekt og professor i bærekraftig arkitektur, og nå i byplanlegging, forundrer det meg hvordan mine kollegaer i praksis slipper unna med grønnvaskingen, og at byplanmyndighetene ikke stiller kritiske spørsmål. Burde det etableres et uavhengig, offentlig kontor som sjekker gehalten i tegningsgrunnlaget ved å sjekke om perspektivene lyver, og om den tekniske argumentasjonen holder mål? Det finnes jo faktisk forskning på området. Jeg skal i det følgende begrunne dette:

Grønne tak er vakre, og på tegninger som brukes for å selge fortettingsprosjekter inn til både kjøpere og bygningsmyndighetene, er det nå en trend å vise utbygginger, f.eks. Løkkeveien, i fugleperspektiv. Slik kan man få kjempeutbygginger til å fremstå som en forlengelse av et grøntdrag i nærheten, og man blir velvillig innstilt.

Men ingen mennesker kan fly, og derfor kan ingen se de grønne takene i fugleperspektiv. Som oftest oppleves fortetting som brutalt fra gateplan, med høye vegger i tegl, tre, stein eller metaller. Livet på gateplan er til hverdags slett ikke som en grønn blomstereng en solskinnsdag. Solen skinner heller ikke hver dag oppe på taket, og folk går sjelden i T-skjorter der.

Alle som har vært på et tak, vet at det nesten alltid blåser der, og man kan knapt sette seg ned uten å bli avkjølt. De som fremdeles er i tvil, bør tenke litt når de står foran en høy boligblokk badet i sol en fin vårdag. Hvorfor sitter det ingen på balkongene? Er det fordi det nesten alltid trekker der? Lyver solskinnsdag-tegningene?

Tak som fordrøyning

Et grønt tak består av et tynt lag jord og en blomstereng på toppen, og det er vakkert, – men er det fordrøyning? Knapt! Denne grønnvaskingen av tak er så utstrakt at det nå oppstår konflikt med andre bruk av takene, som f.eks. etablering av solcelleanlegg.

Ved universiteter driver man med forskning på ph.d.-nivå, men også på master-nivå fremkommer det interessante data som kan brukes av næringslivet og politikk. På Brage-plattformen kan man hente ned bachelor- og masteroppgaver som har oppnådd de beste karakterene. Flere burde ta seg tid til å lese den forskningen som nå pågår, og som er oppdatert. Slik kan man unngå udokumentert synsing som fører lesere, lyttere og seere bak lyset, i stedet for å opplyse dem.

Ifølge grønne tak-leverandørene øker grønne tak det biologiske mangfold, bedrer mikroklimaet, binder CO₂ og bedrer luftkvaliteten, øker et byggs arealutnyttelse, isolerer mot støy, varmeisolerer og gir poeng innen BREEAM og Blågrønn faktor (BGF). Stemmer dette?

Tynne grøntlag fordrøyer lite

I 2018 hadde jeg gleden av å veilede masteroppgaven til Amalie Undheim ved UiS byplannlegging. Hun fikk toppkarakter A, og hennes masteroppgave ligger på Brage. Ekstern sensor var fra NMBU, det grønne universitetet på Ås, hvor de vet hva vekst og fordrøyning er. Masteroppgavens funn, via metoder som internasjonalt litteratursøk og bruk av et lokalt case som regnet på fordrøyning, viste:

Fortetting og urbanisering har ført til at man i byer har bygget naturen ned og må lede overvannet hurtigst mulig bort fra harde overflater til lukkede rørsystemer.

I urbane områder består opptil 50 prosent av de harde flatene av tak.

Grønne tak har en substrat-tykkelse på bare 3–4 cm og inneholder ulike typer sedumplanter, gress og mose; under ligger et drenslag på 1–3 cm. Slike tak kan bare håndtere cirka 0,02 m³ vann per kvadratmeter tak (dvs. 20 liter).

Et flatt tak med 2–4 cm substratdybde reduserer bare spissavrenningen til kommunalt ledningsnett med 33 prosent. Et 50 cm tykt gangbart tak vil derimot kunne redusere spissavrenningen med hele 89 prosent, – men med enorme konsekvenser og forsterkning av bygningskonstruksjon.

Et grønt tak med vekstjord på hele 10 cm gir bare en ubetydelig støyreduksjon på 5 dB.

Tillegget fra vekstjorden på et grønt tak reduserer energiforbruket med bare 1 prosent av den totale isoleringsevnen til taket.

Se heller på bakken!

Fordrøyning-regneeksemplet som ble valgt var en typisk fortettingssituasjon; naturen har gått fra å være en ressurs til en trussel, hvoretter det innføres grønt tak som ny ressurs. Funnene viste at det er klart skille mellom tiltak på tak og på bakkenivå med regnbed (trau) kombinert med en grønn vegg. Veggen holdt ikke lenge på vannet, men regnbedet i bunnen av veggen som var dypt og absorberte og forsinket vannet hadde potensial til å håndtere opp mot 24 ganger mer overvann enn et grønt tak.

Tiltak på gatenivå – som blomsterbed, regnbed, forsenkninger eller åpne vannrenner – fungerte best, og de fremmet områdets opplevelseskvalitet. Uten tiltak på gatenivå er grønne vegger eller tak kun en vakker grønnvasking.

