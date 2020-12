Trenger vi å spare et kvarter gjennom pengesluket Rogfast? Nei

ROGFAST: Jeg hadde et lønnlig håp om at myndighetene ville sette foten ned for dette prosjektet. Ikke skjønner jeg at det kan være samfunnsøkonomisk fornuftig og forsvarlig.

Kan det være at Rogfast settes i gang først og fremst for å gi entreprenørene noe å gjøre? Innsenderen ønsker vedtaket om gigantprosjektet blir reversert. Foto: Snowvision

Carl-Inge Vasshus Bryne

Som bruker av denne strekningen over flere tiår, er jeg svært fornøyd slik det er i dag. Vi har faste avganger hvert 15. minutt, vi slipper å tenke på klokken i det hele tatt, og venting på senere ferjer er nesten borte. Husker godt hvordan det var tidligere med færre avganger, og ofte flere timers venting på å komme over fjorden.

Hvis jeg er rett informert, blir denne ordningen subsidiert med rundt 185 millioner i året. Med Rogfast snakkes det om en investering på rundt 25 tusen millioner. Da må det være legitimt å stille spørsmålet:

Bilistene får svi

Hvorfor skal dette settes ut i livet? Det har vært argumentert med at været flere ganger setter en stopper for overfarten, noe som belaster næringslivet. Slik det har vært de siste årene, er det ikke ferjen som er problemet, men alle de gangene tunnelene er stengt. Tror noen at flere tunneler vil bedre på dette?

Slik det presenteres virker det som om myndighetene går inn med store penger. Jo, det gjør de også, men regningen er det vi brukere som skal betale. I dag koster en overfart med privatbil rundt 150kr en vei. Prisen med Rogfast er fremdeles noe usikker, men det ryktes at det med Rogfast vil koste rundt 370 kroner en vei. Da vil sikkert prisen for en større bil/trailer øke tilsvarende, noe som igjen vil måtte tas inn på økte priser for varer og tjenester. Altså blir det vi vanlige forbrukere som også får denne prisøkningen i fanget til slutt.

Jeg har en mistanke om at det her har vært stor lobbyistaktivitet på gang, og at politikere har blitt blendet av den informasjonen som har kommet. Jeg vet det fra Haugalandets side er påstått at de da vil få et bo- og arbeidsfellesskap med sørfylket. Den argumentasjonen «kjøper» jeg ikke, da det vel kun er snakk om en mulig tidsbesparelse, sammenlignet med ferjen på rundt 10–15 minutter. Det tar faktisk litt tid å kjøre gjennom en 25 km lang tunnel også.

Sysselsettingstiltak

Det kan vel ikke være slik at dette gigantiske prosjektet, med bruk av så mye offentlige penger, settes ut i livet hovedsakelig for at lokale entreprenører skal ha aktivitet de kommende år? Som det står i fjellreglene – det er ingen skam å snu. Det håper jeg inderlig at de ansvarlige politikerne vil gjøre.

De negative økonomiske konsekvensene for brukerne er åpenbare, og tidsgevinsten er minimal! Bruk sunn fornuft og stopp dette offentlige pengesluket i tide. Dessuten tror jeg heller ikke at dette vil lokke kommende turister til regionen. Snarere tvert om. Et avbrekk med ferje er noe av det turister liker når de reiser rundt i Norge! Ingen lang og dyr undersjøisk tunnel.