Mange gamle kan ingenting om data, vi må få lavterskel kurs

DIGITALISERING: Eldrerådene i Rogaland ber om rask offentlig innsats. For å sette de eldre i stand til å klare livene sine hjemme, lengst mulig, må de kunne noe om databruk.

Det er et mål at eldre skal bo hjemme lengst mulig. For svært mange vil det være umulig å klare seg hjemme. De vil være avhengig av om de tilfeldigvis har barn som kanskje har datakunnskap, eller datakyndige venner de kan stole på. Foto: Jan Haas / picture alliance

Martha J. Ulvund Leder, Eldrerådet i Sandnes kommune

Fylkeskommunens Eldrekonferanse 5. november ble koronaavlyst, så vi fikk ikkje mulighet til å stille spørsmål til det nye statlige eldreombudet, Bente Lund Jacobsen.

Til forskjell fra dagens unge, har ikke eldre fått noen som helst opplæring i elektronisk databruk i den offentlige skolen. Noen har hatt arbeid som har gjort det nødvendig å skolere seg gjennom jobben, mens store grupper aldri har fått dataopplæring. De har kanskje hatt et mer fysisk arbeid i industrien, i landbruket, servicenæringene med mer.

Den digitale sidelinjen

Utviklingen av databruk har gått fortere enn noen kunne forutsi. Plutselig er det blitt slik at alle må kunne bruke digitale medier, også mobil, for å kunne sende eller motta post, bruke banken, få helseopplysninger, betale og kontrollere skatt, fornye førerkort, med mer, for å kunne leve et normalt liv.

Det er et mål at eldre skal bo hjemme lengst mulig. For svært mange vil det være umulig å klare seg hjemme. De vil være avhengig av om de tilfeldigvis har barn som kanskje har datakunnskap, eller datakyndige venner de kan stole på. Svært mange har ikke dette. Mange vil være prisgitt fremmede som får ukontrollerbar innsikt og makt over livet deres, noe som også innebærer en stor sikkerhetsrisiko.

Hvem har ansvaret? Er det grunn til å gå til sak mot det offentlige som har unnlatt, og unnlater, å ta ansvaret for grunnopplæring og hjelp for en stor gruppe mennesker i samfunnet, slik at de blir i stand til å klare livene sine? Hva har myndighetene tenkt å gjøre med dette? Bør ikke staten ta ansvar og gjøre fylkeskommunene og kommunene i stand til å drive kontinuerlig opplæring og hjelp, hver uke, året rundt, gjerne på rådhuset, servicekontoret, på en skole eller biblioteket, for små eldregrupper, med individuell påmelding, ingen/kort ventetid og symbolsk betaling? Kanskje en femtilapp per kurs?

Et provoserende svar

Opplæringen og «digihjelpen» må være så basal at alle i praksis skal kunne bruke data for å leve normalt. Dette kan gjøres gjennom demonstrasjoner av enkelt utstyr, praksisøvelser, enkle forklaringer, og et kursmiljø fritt for spesialistkverulanter. Kursene bør kjøres om og om igjen, kontinuerlig, på årsbasis.

Det foreløpige svaret fra Eldreombudet var skuffende; mange kommuner har for dårlig økonomi. Videre står det at noen Senioruniversitet har kurs som gjerne markedsføres digitalt (!). Det vises også til forenkling av «apper» og «digitale flater» (!), utvikling av enkel programvare og dialog med banker! Ingenting om akutte strakstiltak, langsiktig politikk eller konkrete mål. Vi gremmes! Hva gjør vi?

