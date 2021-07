Har noen vurdert eksisterende bygg?

DEBATT: Både batterifabrikk og datasenter er sikkert gode ideer, men under bedre kartlegging av forutsetninger og bærekraft.

Fred Helland Sandnes

Det er en god ide å bygge batterifabrikker, men det må ikke bygges på Kallberg eller noen annen plass med avstand til havn. Den bør bygges helt nær en havn, som på Jørpeland – Stålverket, i Tananger eller Dusavik eller i Sandnes for eksempel fra O.C Østrådt i Strandgata og nordover.

Høy vekt

Grunnen er kort og godt at ingrediensene i batteriproduksjonen har høy vekt, og det ferdige produktet, batteriet er enormt tungt. Det vil være lite bærekraftig å være avhengig av tungtransport med lastebil til og fra en innlandsfabrikk til en havn eller kunde.

Når det gjelder datasenter, så tenker jeg at internasjonale krefter bak slike virksomheter «shopper» de forskjellige «ingrediensene» i slike prosjekt der de er billigst og best.

Det de vil vektlegge i Norge, er gunstige strømpriser og mest av alt, et trygt og politisk stabilt land. Men når det gjelder det som jeg ser politikerne drømmer om, nemlig arbeidsplasser (det har vært snakk om 1000 til 2000), så er vi kanskje minst konkurransedyktige i verden. De aller fleste arbeidsoppgavene kommer nok til å bli løst i India eller i Øst-Europa. Vi ser at store selskaper som før hadde egne «kostbare» dataavdelinger, nå kjøper data-tjenester i utlandet for det er for dyrt i Norge.

Utviklingen går fort

En annen tanke er den raske teknologiske utviklingen. Litt nostalgi, i siste del av 80-årene fikk min arbeidsplass installert en fantastisk ny harddisk, den var på hele 2 x 40 Mb, den hadde en vekt på 80-100 kg og var på størrelse med en vaskemaskin. I dag får vi 1 eller 2 eller 3 Tb inn på en løs harddisk på størrelse med en mobiltelefon. Utviklingen går rasende fort. Poenget med dette er å tenke over om det om 10, 15 år vil stå et stort nesten tomt bygg som en gang ble bygget over 10-talls mål med landbruksjord. Hva vil ettermæle til de korttenkte folkevalgte være da?

Er det noen som har vurdert om et eksisterende, nesten tomt stort bygg som x-sykkelfabrikken på Kvål kan huse et datasenter? Eller at det bygges i et ferdig steinbrudd? Alt er bedre enn å bygge ned landbruksjord!

