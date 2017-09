Det er lett å merke at det finnes mange utslag av politikerforakt. Jeg finner tvert om grunn til å takke politikere i de ulike partiene for at de stiller opp. Det er helt vesentlig i vår samfunnsbygging at mange nok stiller opp som kandidater for de politiske partiene. Det er grunn til polikertakk!

Ubarmhjertig og unødvendig

Det er både engasjerende og viktig når vi den 11. september får det privilegium å stemme på hvem vi vil ha som våre øverste tillitsvalgte. Det er ikke merkelig at følelsene settes i sving, for det handler både om viktige saker og om tillit til personer.

Det må være lov å la det koke en del i en valgkamp. Likevel: Jeg synes det er ubarmhjertig og unødvendig å oppleve at det uttrykkes forakt mot politikere slik det altfor ofte kommer fram. En ting er politikernes egne utblåsinger overfor hverandre. Men jeg tenker mer på oss velgerne og hvordan vi opptrer. Jeg synes vi burde ha en mer menneskelig og forsonende holdning overfor de som tross alt tar på seg en ofte utakknemlig og krevende oppgave.

De er jo våre egne tillitsvalgte, og det blir egentlig å kritisere oss selv når vi sier at politikerne er udugelige. Vi har alle muligheten til å la oss representere av dem vi synes er best egnet. Når en bruker stemmeretten, er en jo representert. Lar en være å stemme, bør en vel helst være stille de neste fire årene.

Godt valg

Jeg synes vi har gode politikere her i landet. De vil det beste for landet og innbyggerne ut fra sitt synspunkt. For det meste har vi også en sunn, politisk debatt. Men vi bør alle tenke på at det skal være levelig også å være politiker. Det har nok også politikken godt av. La meg likevel få gi en utfordring til politikerne som nå står på valg: La menneskeverdet ha forkjørsrett i alle politiske beslutninger. Det har landet vårt godt av – også når det koster. Godt valg 11. september!