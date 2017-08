I et intervju i Stavanger Aftenblad 28. august hevder Tor Ragnar Roaldsen at musikkbiblioteket på Sølvberget nedprioriteres og stues vekk. Vi på Sølvberget er ikke enige i det, men vi er glade for at vi har superbrukere som Roaldsen. Vi opplever vi har samme mål: Vi vil fremme den lokale musikken, det nære og det sære.

Etter vår mening handler musikkformidling i 2017 lite om antall synlige cd-plater på biblioteket.

Cd-ens glansalder er over

I 2016 var det 716 ulike personer som lånte cd-er på Sølvberget. Til sammen lånte de 19.036 cd-er, som betyr at hver av dem i snitt lånte 26. Og superbrukerne skal vi ta godt vare på også fremover. I cd-ens storhetstid, og spesielt i overgangen til digitaliseringsfasen, hadde vi stort utlån fra Sølvbergets musikksamling. Cd-ens glansalder er for lengst over. Salget av cd-spillere til hjemmet har stupt de siste ti årene.

På Sølvberget kartlegges dette fortløpende, og utgivelsene får egen merking og eksponering i utstillinger.

Speile byens musikkmiljø

Det er spesielt innen det nære og det sære at vi på Sølvberget kan spille en rolle. Dette må skje både gjennom møte med engasjerte musikkbibliotekarer, og ikke minst digitalt. Sølvberget drifter Rogalyd.no, et unikt, levende oppslagsverk over musikklivet i fylket, med foreløpig 3800 artister og 4190 utgivelser i oversikten. Allerede i årets første halvår har besøket her passert hele fjorårets besøk. I tillegg har Sølvbergets rekkevidde for den digitale musikkformidlingen tredoblet seg i årets første seks måneder.

Lytteformatet har endret seg fra cd til strømmetjenester, men folks ønske om å oppleve musikk sammen med andre, vil heldigvis aldri forsvinne. Det er i dette musikkformidlingslandskapet at vi må finne vår posisjon i Stavanger og speile byens musikkmiljø.

Variert program

Tidligere i år har vi markert Maijazz, Musikkfest, Kammermusikkfestivalen, Mablis både gjennom digital formidling, men også med utstillinger i biblioteket. I høst fortsetter vi samarbeidet med Folken og STAR om serien Musikkprat, hvor spesialister formidler dypdykk ned i musikkhistorien.

Vi har flere søndagsarrangementer med musikkforestillinger for de yngste, og fire mandager i høst blir det allsang med kjente og kjære Rogalands-artister på scenen. Vi skal ha bokprat om glemte norske sangere fra første halvdel av 1900-tallet, du kan lære å bygge din egen gitareffektpedal på vårt Makerspace, og forfatter Torgrim Eggen kommer for å snakke om kunstrock og Roxy Music. Blant annet.

Ikke alt vil stå i åpne hyller, men det kan forhåndsbestilles eller vi kan hente i magasin når folk er på Sølvberget.

4. november åpner vi tre nyrenoverte etasjer på Sølvberget. I tredje etasje kan musikkinteresserte møtes og få inspirasjon Der vil musikken bli presentert i nye arealer, med skiftende tema- og sjangerutstillinger. Den lokale musikken vil bli mer synlig enn tidligere, og det blir både digital og fysisk musikkformidling. I tillegg skal vi i samarbeid med Aftenbladet løfte frem regionens artister på en lokal «Wall of fame».

Inspirerende møteplass

Sølvberget har en unik samling med cd-er og musikkbøker som finnes få andre steder i Norge, og den tar vi selvsagt vare på. Ikke alt vil stå i åpne hyller, men det kan forhåndsbestilles eller vi kan hente i magasin når folk er på Sølvberget. Det viktigste for oss framover er å skape en inspirerende møteplass for musikkinteresserte, og vi håper både superbrukere som Roaldsen og resten av musikkmiljøet i byen vil hjelpe oss med det.