Kollektiv transport, kollektiv pasientbehandling

DEBATT: Go-Ahead innstiller nå alle lokaltog mellom Stavanger og Skeiane for å forhindre ytterligere smittespredning under Covid-19-pandemien. Selv om intensjonen er god, er dette problematisk for sykehusansatte som reiser kollektivt til jobb.

«Mange sykehusansatte reiser kollektivt for å komme seg til og fra jobb. Flere av disse har verken bil, sertifikat eller andre de kan sitte på med i privatbil til sykehuset, og mange bor så langt unna sykehuset at det ikke er et alternativ å velge sykkelen», skriver Ole Helvig Svebestad. Foto: Jan Inge Haga

Ole Helvig Svebestad Intensivsykepleierstudent ved SUS

For å bekjempe koronaviruset er vi helt avhengige av å ha kompetent helsepersonell på jobb på sykehusene. Norsk helsevesen har allerede stor mangel på spesialsykepleiere og annet helsepersonell, og i dagens beredskapssituasjon er vi helt avhengige av å sikre at alle tilgjengelige ressurser kommer seg til jobb på Stavanger universitetssjukehus.

Høyere smitterisiko

Mange sykehusansatte reiser kollektivt for å komme seg til og fra jobb. Flere av disse har verken bil, sertifikat eller andre de kan sitte på med i privatbil til sykehuset, og mange bor så langt unna sykehuset at det ikke er et alternativ å velge sykkelen. Kolumbus har i tillegg varslet at de må kutte i antall bussavganger, grunnet mangel på bussjåfører. Færre avganger og høyere passasjertetthet vil medføre enda høyere smitterisiko for helsepersonell som reiser med buss, og hyppige kollektivavganger til sykehuset er derfor et viktig tiltak.

Gratis parkering

I tillegg til hyppige kollektivavganger, bør parkeringsselskapet ved Stavanger universitetssjukehus, Aimo Park, bidra til å redusere smitterisiko blant helsepersonell. Ved å midlertidig innføre gratis parkering for ansatte vil man avlaste passasjertrykket på kollektivtrafikk, og sørge for at ansatte som bor langt unna sykehuset kan kjøre til jobb uten at kostnadene øker drastisk. Dette tiltaket vil derimot ikke være effektivt alene når kollektivavgangene kuttes, da det allerede er begrenset antall parkeringsplasser på sykehuset. Derfor bør det åpnes for at ansatte kan parkere på parkeringsplasser som er beregnet for besøkende, nå som sykehuset har innført besøksforbud for å redusere smitterisiko.

I tiden framover må alle tilgjengelige helsearbeidere mobiliseres for å sikre god pasientbehandling, både for koronasmittede og øvrige pasienter. Derfor er både hyppige kollektivavganger og bedre parkeringsløsninger viktige tiltak for god beredskap på sykehuset.