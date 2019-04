Gi støtte til innbyggarinitiativet i Forsand

Innlegget er skrevet av tidlegare ordførarar i Forsand kommune: Per Fløysvik, Fridtjov Thorsen Norland, Torstein Haukalid, Ingeborg Løyning Søyland og Ole Tom Guse.

Me er svært godt nøgde med at innbyggarane i Forsand nå endeleg skal få seia si meining i ei folkerøysting 29. april. Me støttar innbyggarinitiativet som seier at saka er endra nå når nordsida av kommunen ikkje skal inn i Sandnes. For å få ro i saka, er det viktig at Forsand får gå samla inn i Strand.

Talar for Ryfylke

Me meiner at desse argumenta talar for at me samla skal bli verande i Ryfylke:

Geografisk og kommunikasjonsmessig høyrer me betre til Strand enn Sandnes.

Det er viktig og rett at dei økonomiske ressursane som er skapte i Ryfylke, blir nytta her til å utvikla regionen. Når me har stått samla i Ryfylke, har me fått til saker.

Me er alt sterkt knytt til Strand t.d. gjennom lag og organisasjonar, og me har mykje større muligheit til å påverka framtida vår i Strand enn i Sandnes. Lokalpolitikarane i Strand kjenner kommunen vår mykje betre. Me tilhøyrer eit felles bu- og arbeidsområde.

Kommunesamanslåing med ein stor kommune (Sandnes) betyr sentralisering! Må tenester flyttast frå Forsand, er det nærmare til Strand enn til Sandnes.

Det er skjørt med privat ferjedrift, og kommunane styrer ikkje dette. Avstanden til Sandnes blir kjempestor dersom sambandet blir lagt ned.

Slik det ser ut nå, finn Sandnes og Strand det naturleg å kjøpa tenester frå Strand når det gjeld legevakt og Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). Utrykningsressursane som politi, lege og brann vil framleis måtte komma frå Strand fordi dei er nærmast i nødsituasjonar. Då er det vel betre at me tilhøyrer Strand?

Ja, det er brukt ein del pengar i prosessen med Sandnes, men i eit større perspektiv så er det ikkje mykje. Det blir i alle fall dyrare å reversera det seinare t.d. dersom ferja sluttar å gå!

Ein felles kommune i søre del av Ryfylke vil bli stor nok til å gje eit godt tenestetilbod, og vil vera det i svært mange år framover. Me er difor ikkje urolege for at me skal hamna inn i Stavanger kommune. Dersom det blir ein slik omfattande reform, kan like godt Sandnes bli slått saman med «storebror»!

Det er ikkje realistisk at grensejusteringa blir reversert (jfr. punkt 1 på røystesetelen).

Rettast mogleg resultat

Når det gjeld spørsmålet om me skal tilhøyra Sandnes eller Strand (pkt. 2), så er det nye moment i saka etter at nordsida skal til Strand. Me vil difor råda folk til å stemma nei eller blankt på pkt. 1, og kryssa av på Strand i pkt. 2.

Me vil oppmoda innbyggarane i Forsand om å stemma måndag 29. april slik at me får eit rettast mogleg resultat.