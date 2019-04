Avisene tar feil om russen

Klikk-kåte aviser elsker å skrive om hvordan politiet bruker fett med ressurser på «russebråk» og sexistiske sangtekster. Men i realiteten er det ikke slik at grunnlaget for generasjon prestasjon forsvinner bare fordi man tar på seg et rødt eller blått klesplagg. Ifølge tall fra Ungdata drikker og røyker norsk ungdom mindre enn det foreldrene våre gjorde, samtidig som vi er mer opptatt av skole og å prestere faglig (Dyb, H., 2017: «Psykiske helseplager fortsetter å øke blant ungdom). Likevel er det vi som svartmales i dag.

De fleste oppfører seg fint

Å rynke på nesen med en gang man hører ordet russ, blir litt som å steile når man hører om islam. Mange forbinder den nest største religionen i verden utelukkende med grusom terrorisme. Det er ikke fordi det er mange muslimske terrorister i samfunnet – men fordi det er terroristene mediene skriver mest om. På samme måte får VG flere klikk av å fortelle om hvordan én «russebuss spurte etter vekt og seksuell erfaring» framfor å dele at de aller fleste russ oppfører seg fint og forsvarlig. De få, negative sakene som kommer i mediene, er rett og slett ikke representativt for et helt årskull.

Vi fortjener det ikke

Jeg vil bare be foreldregenerasjonen om å ikke være like generaliserende mot dagens ungdom som det avisene er – det fortjener vi ikke.