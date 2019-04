Misvisende om Hundvågparken, Aftenbladet!

Onsdag 24. april har Aftenbladet et førstesideoppslag som omtaler den urimelighet at beboere nekter småbarn å bruke lekeplassen ved Hundvågparken. Hundvågparken er et sameie, der beboerne selv eier sine leiligheter, samt har andeler i uteområdet. Dette uteområdet er opparbeidet med beplanting, gym. apparater og sitteplasser, beregnet for bruk av beboerne – og gjester. Dette uteområdet er beboernes ansvar, og vi er også ansvarlig for vedlikeholdet.

I tillegg er det på nærliggende område opparbeidet et annet lekeområde. Dette er kommunens ansvar, og vedlikeholdet utføres av Stavanger kommune.

Området er svært vellykket og trivelig og innbyr til mye aktivitet.

Busker, ble trampet ned, blomster i bed likeså. Det er lov å rettleie de små, det kalles oppdragelse.

Brukes med litt omtanke

Det kreves likevel bruk med litt omtanke, og respekt for verdiene som er opparbeidet. Første tiden, ved innflytting, var det stor besøksmengde for å ta området i øyesyn og prøve ut alle apparater. Vi som beboere var svært overrasket over at denne bruken innebar at det ikke var grenser for adferden som ble foretatt på området. Småbarnsforeldre tillot barna å bruke absolutt alt på området. Det omfattet også å rote rundt i beplantede områder, «svømme» i blomsterbed som var opparbeidet, dra ut singel og dekkbark over hele plassen. Sand fra sandkassen på «vårt» område ble også kastet ut over plassen. Det mest overraskende var ikke småbarnas adferd, men at foreldrene ikke var med og rettleiet med å sette grenser for bruken. Alt var tillatt. Busker, ble trampet ned, blomster i bed likeså. Det er lov å rettleie de små, det kalles oppdragelse.

Sitteplasser som er bygget på sameiets eiendom, er også beregnet til bruk for eierne, med tilhørende rom for aktiviteter. Det er ingen selvfølge at disse skal okkuperes til bruk for alle forbipasserende. Det er også satt opp benker til bruk på den offentlige delen av lekeparken.

Skrikende ungdom

Første helgen, ved innflytting, ble boligblokkene også invadert av ungdom som løp skrikende rundt i gangene og hamret på dørene. De hadde det sikkert veldig morsomt. Det er likevel ikke akseptert oppførsel. Heller ikke at plen foran de laveste beboerne skal være til offentlig bruk.

Vi regner med at det går seg til, og at akseptert adferd vil kunne etablere seg. Hvis ikke, regner jeg med at sameiet vil ta grep for å ta vare på det som beboere disponerer og eier.

Provisoriske gjerder

Foreløpig har sameiet vært nødt til å sette opp provisoriske gjerder, som forteller hvor alle skal ferdes – og ikke ferdes. Likeens er det merket hva som er vårt private område.

Vi nekter ikke besøk av småbarn som vil gjøre seg kjent med apparater og området, men vi forventer at foreldre tar sin del med å rettlede og passe på at anlegg ikke ramponeres. Artikkelen i dagens avis er fullstendig misvisende i sin omtale.