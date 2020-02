Ja vel, herr kommunedirektør?

DEBATT: Jeg kan love både kommunedirektøren, ledelsen i barnevernstjenesten og Stavangers innbyggere at barnevernet vil bli fulgt tett opp av oss politikere hele denne kommunestyreperioden.

Rådmenn/kommunedirektører som fraber seg kritikk, er knapt noen nyhet, hverken i Stavanger eller resten av Kommune-Norge. Likevel ble det noe spesielt da kommunedirektør Per Kristian Vareide kritiserte undertegnede fra kommunestyrets talerstol, under behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevernstjenesten i Stavanger.

Ifølge kommunedirektøren kom jeg med kritikk av enkeltansatte i barnevernet. Det er faktisk helt feil. Som Aftenbladet refererte, sa jeg at «gjennomgående kunne vi lese mellom linjene: Ledelse, ledelse, ledelse er for dårlig. Rapporten gir soleklart bilde av en etat som alltid er på hælene og alltid bak når det gjelder tiltak for forbedring.»

Og jeg refererte deretter til både tidligere og nåværende ledelse. At Vareide mener at min kritikk var rettet mot enkeltpersoner, får stå for hans regning og tolkning.

Ømme tær

Så omtalte Aftenbladet saken på lederplass og skrev blant annet at «representanter i kommunestyret må selvsagt kunne kritisere ledelsen i kommunale etater, så lenge de argumenterer saklig.»

Dette har tydeligvis smertet Vareides allerede ømme tær såpass at han så det nødvendig å selv skrive et debattinnlegg i Aftenbladet, hvor han tok meg – og Aftenbladet – skarpt i rette.

Jeg skal gi Vareide rett i at ballen stopper hos ham når det framsettes kritikk som går mot forvaltningen i kommunen. Men saken i kommunestyret handlet om en rapport som viser at barnevernet faktisk ikke holder mål. Da er det både saklig og nødvendig å kritisere etatsledelsen. Det er faktisk jobben til oss kommunestyremedlemmer. Vi er øverste arbeidsgiver i kommunen – faktisk er vi også arbeidsgiveren til kommunedirektøren, ikke omvendt – og når vi ser at resultatet av etatsstyringen ikke holder mål, er det vår plikt å gi beskjed.

Og vårt forum er de offentlige politiske møtene. Vi skal ikke kritisere på bakrommet.

Må ha sovet på sin vakt

Kommunen er til for innbyggerne. Den skal fremskaffe gode og faglig forsvarlige tjenester, og følge opp når problemområder blir avdekket. Om nødvendig skal den flytte på enkeltansatte. Det fremstår derfor som noe underlig for meg at Vareide tilsynelatende er mer opptatt av følelsene til etatens ledelse, enn ansvaret for kommunens aller svakeste, de som barnevernet skal hjelpe og beskytte. Hvis ledelsen ikke har ansvaret, er det da de ansatte? Eller familiene som trenger hjelp?

Vareide skriver i sitt innlegg at dårlige rapporter er «anledningen til å fremme en åpenhetskultur og læringskultur». Denne kulturen er ikke påtrengende synlig. Revisjonsrapporten vi behandlet i sist bystyremøte var nesten like knusende som den som kom for fire år siden. Det betyr at læringen i beste fall går med museskritt. For Vareides del, som har vært øverste ansvarlige leder disse fire årene, må det bety at han har sovet på vakt.

Kritikkverdig

Avslutningsvis er jeg forbløffet over at Vareide mener det er innenfor hans myndighetsområde å legge bånd på hva kommunestyremedlemmer kan si og ikke si. At han både svinger seg fra talerstolen og skriver avisinnlegg om at vi ikke får kritisere etatsledelsen i generelle ordelag, anser jeg som meget uvanlig, og – hvis jeg får være så fri – kritikkverdig.

At han kimser av oss ved å presisere at kommunestyremedlemmene «representerer gjennomsnittet av innbyggerne», er bare løye.

Jeg kan som relativt nyslått oppvekststyrepolitiker love både kommunedirektøren, ledelsen i barnevernstjenesten og byens innbyggere at barnevernet vil bli fulgt tett opp av oss politikere hele denne kommunestyreperioden. Enten Vareide liker det eller ikke.