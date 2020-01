Ingen skam å jobbe i oljå

DEBATT: Høyre vil jobbe knallhardt for å trygge jobbene og få ned de norske og globale klimautslippene. Da trenger vi vår største næring med på laget.

«Oljearbeiderne har skapt uvurderlige verdier for samfunnet og bidratt til at Norge i dag er et av verdens beste land å bo i», skriver Aleksander Stokkebø. Foto: Scanpix

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant og kommunestyremedlem, Stavanger

Norsk olje og gass har gitt AS Norge 10.000 milliarder på bok, og bidratt til oppbyggingen av en sterk og raus offentlig velferd, med gode skoler og et trygt sosialt sikkerhetsnett.

Samtidig må vi få ned utslippene og sette inn tiltak som virker. Verden trenger energi, og Europa gjør et viktig forsøk på å fase ut skitten kullkraft. Til det trenger de sol og vind, men også naturgass når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Bare i Storbritannia utkonkurrerer vi kull, som betyr eventyrlige utslippskutt og bedre luft for millioner av briter.

Avgjørende kompetanse

Nå åpner regjeringen også for flere områder for offshore vind og støtter verdens største flytende havvindpark. Vi sikrer full fremdrift for karbonfangst og lagring, som vil kutte enorme mengder utslipp fra industrien både offshore og på land. Felles for de store og tunge klimasatsingene er at de skjer i samarbeid selskaper som også har solide inntekter fra olje og gass. De har løpende inntekter, og kompetanse som er helt avgjørende både for velferden og klimakampen.

På tross av dette går Håkon Fossmark (MDG) i et leserinnlegg 13. januar hardt ut med spretterten. En sak om kommunens finansreglement, og en kuriositet om dets kapittelinndeling, brukes til å konkludere på det røde flertallets vegne: Vår største næring stemples som uetisk.

Skal vi følge logikken betyr det også at de som jobber i næringen, opptrer uetisk, og det er en påstand Høyre tar sterk avstand fra. Når Stavanger nylig vedtok at minimalt av sparepengene skal være plassert i samme næring som gir oss inntektene, handlet det for vår del om å ikke legge alle eggene i en kurv. Det er, uavhengig av hvilken næring en måtte lene seg på, smart finanspolitikk og helt i tråd med Oljefondets investeringsstrategi.

Skapt uvurderlige verdier

Oljearbeiderne har skapt uvurderlige verdier for samfunnet og bidratt til at Norge i dag er et av verdens beste land å bo i. Å gå på jobb for å skape verdier, utvikle norske naturressurser og jobbe for å få ned utslippene, er på ingen måter uetisk, MDG. Vi skal være stolte!

