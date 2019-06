Musikken er ganske eksperimentell. Det som oppleves som kult for noen, kan være støy for andre. Det har vi full forståelse for. Derfor er installasjonene plassert i et næringsområde og trukket unna boligbebyggelsen.

Unikt lydbilde

Lydløypa går langs en viktig skolevei, og både lokale bedrifter, Hillevåg historielag og elever fra Kvaleberg skole har vært involvert i lydopptakene. Komponist John Derek Bishop, som blant annet har vært spelemannsnominert, har gjort opptak fra bydelen og satt det sammen til et unikt lydbilde.

Installasjonen er midlertidig og står ut september. Vi setter pris på tilbakemeldinger, og har etter innspill dempet lyden på to av installasjonene utenfor kontoret til Skretting og BilXtra.

Lydløypa er en del av prosjektet «Vi vil bo i Hillevåg», som skal skape engasjement og vise fram nye sider av bydelen. Vi samarbeider med skoler, barnehager, organisasjoner og lokale bedrifter, og er imponert over drivkraften i Hillevåg! I september i fjor var flere hundre frivillige med på å lage bydelsfest. To år på rad har vi arrangert Vinterlys, som har gitt nytt liv til området. Arrangementene har skapt midlertidige møteplasser i et viktig byutviklingsområde i Stavanger.

Ta turen

Vi prøver nye ting, og det er ikke alltid vi treffer blink hos alle. Men vi håper at tiltakene samlet sett bidrar til å skape oppmerksomhet og engasjement rundt det som skal bli den nye Parkveien i Hillevåg.

Til dere som ikke har opplevd lydkunsten på Kvalaberg ennå: Vi håper dere vil ta turen og gjøre dere opp en mening selv.

Flertallspartiene med godbit til Hillevåg

Håper ny park kan bidra til å løfte Hillevåg

Slik skal Storhaug og Hillevåg løftes

- Vi stortrives på Storhaug