I samme avis er det to sider om Stavanger kommunes åttende levekårsundersøkelse under tittelen «Forskjellene øker i Stavanger». Rogalands Avis har også en sak om denne undersøkelsen med tittelen «Her øker fattige barn mest». Tallene i undersøkelsen er først og fremst bekymringsfull lesning, men de viser også at Ihles påstander faller på steingrunn. Denne typen bagatellisering og påfallende distansering til et så alvorlig tema er både arrogant og urovekkende fra de som styrer byen vår.

Ansvarsfraskrivelser som denne gjør det tydelig at etter 24 år ved makten i Stavanger trenger virkelig Høyre avløsning, og tilsynelatende også en oppvåkning. At de velger ansvarsfraskrivelse over erkjennelse, og i tillegg velger å angripe dem som setter søkelyset på problemet, underbygger bekymringen. Så kjære velger, ved valget 9. september kan du bidra til et sterkere fellesskap i Stavanger, et Stavanger hvor det ikke heter «oss» og «dem», men «vi». Bruk stemmeretten for de over 3000 ungene som lever under fattigdomsgrensen i byen vår, og på politikere som erkjenner fakta.