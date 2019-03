Senterpartiet har nettopp avholdt sitt landsmøte i en stemning preget av optimisme, og med utvikling av mye ny politikk.

Blant annet har vi vedtatt å starte arbeidet med et tillitsløft ute i kommunene. Målet er å fjerne unødvendig rapportering, måling og kontroll. Lærerne, sykepleierne og alle de andre flinke fagfolka i kommunene må få tillit til å løse oppgavene sine uten å bli detaljstyrt. Tillit til myndige mennesker er stikkordet. Det er god, gammel Sp-politikk.

Velkjent hersketeknikk

I hele vår hundreårige historie har vi vært opptatt av å kutte byråkrati og desentralisere myndighet og ansvar. Allikevel finner Aftenbladets journalist Egil Ø. Nærland det opportunt å mene at politikken vi vedtok «minner om sosialistisk tankegang». Det er en velkjent hersketeknikk å stemple andres politikk med merkelapper man ikke liker. Men vanligvis kommer det fra politiske motstandere, ikke pressefolk – i alle fall ikke uten at man har et eneste eksempel eller referanse til hva man mener.

Jeg vil utfordre Nærland på hvilke ord og uttrykk han sikter til. Å stemple politikken vår som sosialistisk uten et eneste eksempel å vise til, er ganske lettvint. Er det sosialistisk at vi vil ha færre mellomledere? At vi vil fjerne antall skjemaer og rundskriv? At vi vil ha flere digitale løsninger? Eller sikter han til at vi vil innføre tillitsbasert ledelse i samarbeid med de ansatte, i såkalt trepartssamarbeid? I så fall har han sovet i timen - Sp var et av de første partiene til å løfte fram lokalt trepartssamarbeid, og vi har gått fremst i det arbeidet i 20 år. Han mener dessuten at dette arbeidet ikke vil slå an på jordbruksbygdene i Rogaland. Jeg tror ikke jordbruksbygdene i Rogaland er så forskjellige fra bygdene i Østfold der jeg kommer fra: Folk vil ha gode offentlige tjenester utført av flinke folk som får bruke faglig kløkt og skjønn. Gode tjenester der folk bor, er en forutsetning for at næringsliv og lokalsamfunn skal blomstre.