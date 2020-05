Makkverk eller mesterverk?

DEBATT: Sommerens litteraturdebatt er i gang – i Aftenbladet.

Er «Galgedans» av krimdebutanten T.H. Håvardsen et makkverk eller et mesterverk?

T.H. Håvardsens roman «Galgedans» fikk terningkast 1 av Aftenbladets anmelder. Foto: Wikimedia Commons

Debattinnlegg

Stig Ellingsen Randaberg

Her har vi et eksempel på diametralt motsatte mottagelser. Det er sjelden man finner så perfekt motsatte ytterpunkter i mottagelsen av en og samme roman. Leser man anmeldelsen av romanen i Aftenbladet 5. mai, er det ikke tvil. Terningkast 1. Totalslakt.

Leser man vurderingen av samme roman i Adresseavisen, Vesteraalen online, diverse kjente og seriøse bokbloggere – herunder Stavangers egen BokTimmy – kommer diametralt motsatt ytterpunktet frem. Terningkast 6 og Terningkast 5.

«Mesterlig.» «Elegant». «Genial». «Full kontroll på sine virkemidler».

Det er ganske vanlig at anmeldere av bøker er uenige, men sjelden at man ser en så polarisert mottakelse. All anmelderi er litt som smaken og baken – subjektiv.

Men det er slående at en og samme bok fremtrer som «genial» og «mesterlig» og «fascinerende» hos drevne anmeldere i flere flater, mens det for Aftenbladet nærmest er en vederstyggelighet. Har vi å gjøre med en fordomsfull anmelder? Er det volden i romanen som forårsaker anmelderens komplette turn-off? Eller er volden så snedig og godt beskrevet, at den faktisk gir effekt og kanskje stiller en del spørsmål som anmelderen ikke klarer å fange opp. For kan man virkelig ta så på vei og ergre seg så mye over fiktiv, oppdiktet vold som Aftenbladets anmelder at man blendes helt for de kvalitetene som har gitt romanen toppskår hos en rekke lesere?

Ja, boken kan provosere. Den kan engasjere. Man bør kanskje danne sin egen mening. Vi våger å påstå at sommerens litteraturdebatt har startet her i Aftenbladet. Her er det, for å forvrenge et sitat av Ibsen, mye å fortolke, mye å debattere. «Galgedans» av T.H. Håvardsen innleder sommerens bokkontrovers og er en verdig sak å diskutere: Er denne romanen et makkverk eller et mesterverk?

