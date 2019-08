En viktig årsak til at næringslivet har bakket opp Bymiljøpakken er at den inkluderer de fire store og viktige veiprosjektene vi har kjempet for i flere år og som er fundamentale for oss: Transportkorridor Vest, Smiene-Harestad, Ålgård-Hove og Tverrforbindelsen. Kuttforslagene til Kristine Enger vil ytterligere redusere andelen av Bymiljøpakken som går til vei, og dermed redusere legitimiteten den har – både i næringslivet og hos folk flest som betaler den største regningen for å kjøre på strekningen.

Faller på steingrunn

Samme dag som Enger kom med sitt mindre heldige utspill la for øvrig statsminister Erna Solberg fram en skisse hvor både Smiene-Harestad og Hove-Ålgård overføres fra Statens vegvesen til Nye veier. Prosjektene vil i så fall fjernes fra Bymiljøpakken, noe som i hvert fall bør være argumentasjon som er overbevisende nok til at Engers utspill faller på steingrunn.

Når inntektene svikter for Bymiljøpakken, er det nødvendig å gå kritisk gjennom kostnadene. Av og til er «godt nok» rett og slett «godt nok», og Rolls Royce-varianten må kanskje byttes ut med en effektiv, driftssikker, men billigere Toyota. Kutt der det kuttes kan, men vi kan ikke redusere effekten og nytteverdien av verdiskapende prosjekter såpass dramatisk som det her foreslås og uten å se helheten i transportsystemet som nå skal bygges. Når Ryfast og Eiganestunellen åpner i oktober, får vi flott firefeltsvei til Tasta. Når Rogfast åpner får vi også firefeltsvei fra Mekjarvik og nordover, men gjennom Randaberg ønsker altså Enger at vi fortsatt skal bruke en vei som var underdimensjonert allerede for 20 år siden.

Tungtransporten mellom og fra offshorebasene i Dusavika og Risavika går i dag gjennom tett bebygde områder. Transportkorridor Vest skal være med å minimalisere den ulempen det medfører både for innbyggerne og transportørene. Prosjektet vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for næringstrafikken og tungtrafikken fra de sentrale næringsområdene i aksen fra Forus, flyplassen, via Risavika og Tananger til E39 nord i Stavanger mot Randaberg. Dersom ikke denne strekningen fullføres etter intensjonen, vil verdien av hele Bymiljøpakken reduseres kraftig for næringslivet og tungtrafikken vil fortsette å passere skoler og nærområder på veier som ikke er dimensjonert for dette.

I stedet for å spare oss til fant har vi nå en unik mulighet for å lage et helhetlig miljøvennlig transportsystem for framtidens storbyregion, og da må vi ikke snuble på oppløpssiden.

Tar bort effekten

Forslaget til Enger om å kutte siste stykket av Transportkorridor Vest tar bort størstedelen av effekten i et prosjekt næringslivet har hatt som topp prioritet i over 20 år.