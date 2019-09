For noen uker siden tok jeg en DNA test gjennom et firma som reklamerte på Facebook. Det har mange millioner mennesker rundt om i verden gjort.

Målet var todelt. Først for å finne ut hvor mine forfedre stammer fra. For det andre å kartlegge om jeg bærer noen arvelige sykdommer. Når det gjelder punkt to, var intet påfallende funnet heldigvis. Når det gjelder mine forfedre, ble jeg ganske så overrasket. Det som slo sterkest ut, var mine gener var Skottland. Så kom den store overraskelsen. Nest ute var faktisk DNA fra kongerike Norge! I tillegg til å bekrefte dette fikk jeg navn til ca. tretti nordmenn som lever i dag (noen i Stavanger) som deler DNA med meg.

Definisjonen av hvem som er innvandrer, og hvem som har hvilke rettigheter, er det de som sitter med makt som avgjør.

Vikingtiden

Jeg må raskt føye til at min families kontakt med Norge kan være fra vikingtiden – vi bodde da i Nord-Skottland og ble antagelig hentet over til Norge, alternativt at en lystig viking bosatt seg i Nord-Skottland og fikk barn med en kvinne i min familie. Saken er dette, hvem er innvandrer, og hvor hører vi mennesker egentlig til?

Jeg kom til Norge som flyktning og fikk asyl i 1986 – da som militærnekter fra Sør-Afrika. Kom jeg hjem til Norge, eller kom jeg som innvandrer? Definisjonen av hvem som er innvandrer, og hvem som har hvilke rettigheter, er det de som sitter med makt som avgjør. Men det er helt klart at dette ikke nødvendigvis har med virkelighet eller rettferdighet å gjøre. De som har makt bestemmer når en historie starter og når den slutter, hva er relevant og hva er irrelevant. Vi snakker om økonomiske flyktninger i dag. Det faktum at mange tusener nordmenn har utvandret til USA av økonomiske årsaker, skal for all del ikke dras inn i denne diskusjonen.

Alvorlige konsekvenser

Det lages også merkelige regler av dem som sitter med makten. Nylig ble min tvillingsøster i Sør-Afrika utstedt med britisk pass. Mor er britisk, og i 1962 da vi ble født, fikk mor vite at britisk statsborgerskap ikke kunne arves gjennom kvinner, bare gjennom menn. Loven ble i 2018 erklært kvinnediskriminerende og deretter endret. Da var vi plutselig britiske likevel. For mitt vedkommende hadde denne loven meget alvorlige konsekvenser. Om jeg hadde vært britisk fra fødselen av, hadde jeg ikke måtte be om krisehjelp fra Norge i 1987.

Tenk nøye gjennom før du definerer hvem jeg er eller hvem andre er, ut fra hva gjeldende lovverk eller dagens sedvane tilsier. Det kan hende at jeg til slutt er mye mer norsk en deg og din familie.