Sa du «kommune 3.0», kommunen?

Kjære Stavanger kommune og de! På kjøleskapet mitt henger det en lapp, den henger sammen med julekort jeg fikk i januar, tilgodelapper og postkortet fra Australia som jeg fremdeles skuler lettere misunnelig på. På denne lappen står det: «I uke 8 – 2019 skal vi tømme Septiktank». Så langt, alt vel.

Videre står det noe om hva dere i kommunen forventer av meg, og at jeg må sende inn et vedlagt postkort om jeg ikke har anledning til å klargjøre for tømming. Min forvirring kommer når du skriver at det er mitt ansvar å sørge for at dere vet at septiktanken er frakoblet, og at dere har mottatt godkjent dokumentasjon. Jeg har ingen septiktank, vi fjernet den i fjor, og jeg lurer på hva dere mener med godkjent dokumentasjon?

Jeg gjør som oppfordret og ringer pent inn til vann- og avløpsverket, hvor jeg får beskjed om at jeg kan høre med Ann Hege eller Inger. Jeg ringer dem også, og får beskjed om at de begge er i møter eller noe annet viktig. Jeg ringer dagen etter, med samme resultat. Og her kommer mitt svake øyeblikk. Jeg tenker at dette er jo egentlig ikke så viktig, jeg har sendt inn det kjedelige postkortet og forhindret en bomtur for slambilen, og dette er kanskje ikke viktig nok til å plage Ann Hege eller Inger med? Jeg tror egentlig ikke det.

Ambisjoner om samskaping

Jeg har gjennom å få være med på kommunens samskapingsskole opplevd at kommunen og de egentlig er ganske hyggelige. Litt bestemt kanskje, men med et sterkt ønske om å gjøre en god jobb i forvaltningen av vår kjære by. Dere snakket om kommune 1.0, 2.0 og hvordan dere skulle bli kommune 3.0 med fokus på at innbyggerne skal være selvbetjent og stille opp for fellesskapet. Dette høres fint ut i mine ører, men jeg må innrømme at jeg fremdeles befinner meg på kommune 1.0-stadiet. Jeg ser på kommunen som en autoritet, like streng og rettferdig som min gamle barneskolelærer. En du ikke skal plage unødig.

Kanskje er det fordi jeg er innflytter, fra Sola, eller kanskje er det fordi jeg er en ung voksen som nettopp har kjøpt og renovert hus, fått barn, sendt barnet i barnehage. Gjort alle disse tingene som gjør at vi to nå må ha en relasjon? For lista over ting jeg ikke vil plage deg med begynner å bygge seg opp. Denne septiktanken er én ting. Jeg har lyst til å begynne med hjemmekompostering, der tok jeg også en telefon uten hell. Vi har fått glassdunk og alle naboene lurer på hvordan jeg fikk det til, for de har jo også fylt inn et skjema, men uten hell.

Jeg har en følelse av at vår felles kommunikasjon kunne vært litt bedre. Jeg følger deg på Facebook, men er nesten aldri på Facebook lenger. Det var der jeg fikk vite om glassdunkene. Jeg går inn på hjemmesiden igjen, leser noe nytt om hjemmekompostering. Ups, jeg må nok prøve en ny epost her. Jeg søker opp septiktank – null treff. Jeg går inn for å bevise det ved å ta et skjermbilde til dette innlegget her. Jeg får opp ett treff. Dette er merkelig! Her står det også mer informasjon, men ikke det jeg lurte på.

Legg svar ut på nettet!

Poenget jeg kommer til er dette: Jeg tror kanskje ikke at jeg er helt alene om å kløne litt i kommunikasjonen med deg. Jeg er gjerne med på din 3.0-visjon og ønsker meg mye mer innhold på hjemmesiden din. Jeg ønsker å gå inn der, lete meg frem til informasjon i en slags wikipedia, og sende deg den informasjonen du trenger. På første forsøk, og uten å måtte ringe og plage deg. Er det mulig, tror du? Jeg digger det nye feltet nederst med «Fant du det du trengte?», – men hver så snill, endre teksten til «Hva lurer du på?». La meg skrive inn spørsmålet og epostadressen min, og send meg gjerne et svar når du rekker å se på det innimellom alt det du gjør som er så viktig.

Publiserer du i tillegg svaret på nettet, så kan det jo være at noen andre lurer på det samme og finner svar. Kanskje vi skal få til dette her med kommunikasjon?