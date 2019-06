Unge leger er som andre nyutdannede; lang utdanning, etableringsfase, barn og studielån. Å etablere seg med egen praksis og næringsvirksomhet, er et stort løft. Arbeiderpartiet i Sandnes ønsker flere leger velkomne til nyopprettede kommunale stillinger, i stedet for kun å ha selvstendig næringsdrivende leger. Dette vedtok bystyret tirsdag denne uken.

Lav dekning over mange tiår

Innbyggere i Sandnes har ofte fastlege i en av nabokommunene. Derfor er det ikke full fastlegedekning, noe som har vart siden 1980-tallet.

Sommeren 2017 var det på nasjonalt plan 11 kommuner som oppga at de hadde store problemer med å rekruttere fastleger til kommunen. Sommeren 2019 er det hele 47 kommuner som rapporterer om samme situasjon. Tallene er hentet fra Legeforeningen sin statistikk.

I Sandnes er vanskelighetsgraden for å rekruttere til kommunen på «gult» nivå, samme som i 2017. Dette er en indikator som viser at det kan gå verre. Sandnes Arbeiderparti mener at opprettelsen av nye kommunale stillinger med fast lønn vil gjøre det enklere for nyutdannede leger å etablere seg.

En fastlege jobber 55 timer i uken, viser statistikkene. Kravet til dokumentasjon er mye større enn for få år siden, og tiden fastleger bruker på administrasjon har økt betraktelig. 67 prosent av tiden brukes til pasientbehandling, resten til administrasjon.

Digitalisering av helsevesenet har gitt oss enklere tjenester for pasientene; e-resept og elektronisk sykemelding er eksempler på dette.

Samtidig har fastlegens fått mer å gjøre på grunn av diverse erklæringer til og møter med Nav. Samhandlingsreformen kom i 2012. Denne har gradvis ført til flere oppgaver for fastlegen fordi pasienter skrives ut fra sykehus tidligere, og fastlegen og kommunene skal følge opp pasienter som har store behov for hjelp.

Vi trenger fastlegen

Fastlegen er pasientens mest tilgjengelige og beste hjelp. Fastlegen kjenner ofte pasienten og historikken, det gjør det lettere å vurdere hva som kan være galt. Å se hele mennesket, er en egenskap hos fastlegen, som gjør pasienten tryggere, og som gjør det lettere for legen å henvise videre, medisinere korrekt samt å gi pasientene gode råd.

Vi ser at alle kravene gjør det vanskelig å bestemme seg for å velge fastlegejobben, framfor fast arbeidstid på sykehus eller institusjon. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å gjøre det enklere for de som vil bli fastleger i Sandnes.