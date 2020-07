Gratis Ryfast i 7 måneder? Hvorfor?

BOMPENGER: "Borgli bør moderere seg" skriver Aftenbladet på lederplass tirsdag 28. juli. Da påstår jeg at Aftenbladet må gjør jobben sin, og ta ansvar. Hvorfor verdens lengste og dyreste undersjøiske tunnel nå har vært gratis i snart 7 måneder er en sak avisen må finne ut av.

Debattinnlegg

Øyvind Larsen Ålgård

De rundt 180 millioner kroner som IKKE er innkrevd, vil selvsagt "koste noe" for noen. Om disse noen er framtidige brukere av Ryfast, eller statens (altså våre) penger, vil tiden vise.

Noe skurrer

Ellers forteller Aftenbladet i lederens "smekk på Borglis hånd" at ledelsen i Sandnes kommune framsetter sin kritikk uten noen form for belegg eller sannsynliggjøring.

Da spør jeg: Hvor sannsynlig er det at man lar et mega-kostbart prosjekt stå uten inntekter i minst 7 måneder med diverse usannsynlige begrunnelser som korona, vekslende tekniske problemer eller annet?

I tillegg forteller Aftenbladets leder at alle var klar over at 12 milliarders prosjektet ble godkjent av Stortinget med betingelsen om at ferjesambandet skulle avvikles. Nei - dette er feil! I pakken Ryfast var også en tilleggs-vei via Gjesdal med tunnelen Espedal-Frafjord. Denne ble droppet ETTER at Stortinget hadde godkjent Ryfast.

En bragd, men vanvidd

Ryfast er udiskutabelt en teknisk bragd av Eiterjord & Co. Ikke desto mindre er Ryfast et vanvidd av dimensjoner. Dersom ferja makter å fortsette og gå etter at det vil koste 134,40 kroner hver vei via Ryfast, så vil et betydelig antall reisende velge ferja, både av redsel for det lange og flotte, men kjedelige, halvskumle, 300 meter dype hullet til Solbakk. I tillegg kan årsaker være kø på motorveien.

Nei, redaktør i Stavanger Aftenblad. Gjør jobben din! Finn ut av hva som virkelig er årsaken til at man har latt minst 180 millioner kroner IKKE gå inn på konto for å dekke rentene av 12 milliarder.