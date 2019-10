En urban vind blåser gjennom Norge. Kommuneplaner over hele landet tegnes etter lignende prinsipper: Det skal fortettes rundt kollektivknutepunktene, sentrumsnære industri og logistikkområder erstattes av bolig og kontorbygg, og i eksisterende villaområder åpnes det for å skille ut boligtomter i hagene.

Trenden er snudd

Også i Stavanger, som lenge har vært den byen i Norge hvor størst andel av befolkningen bor i enebolig, er trenden for lengst snudd. Det er ikke mange villaer som er bygd de siste årene, og kommuneplanen er tydelig: Den fremtidige boligveksten skal primært dekkes av leilighetsbygg. For hvert år synker antallet kvadratmeter den jevne stavangerborger bor på.

Gode offentlige rom har en inkluderende effekt.

Eller sagt med andre ord: For hvert år blir det flere som ikke kan sette seg ut i hagen en varm sommerkveld. For hvert år blir det flere som ikke har et eget rom å gjøre lekser på. Får hvert år blir det flere som ikke har plass til å invitere til storstilt kalas. For hvert år blir det flere som drar familien ut av hjemmet, uansett vær, slik at ungene skal få løpt fra seg. Og i de minste og trangeste leilighetene ender som regel de med dårligst råd opp, uavhengig av familiestørrelse.

Høye krav til fellesrommene

Betyr dette at rommet rundt livene våre stadig blir mindre og at livskvaliteten synker? Ikke nødvendigvis! Men når aktiviteter som tradisjonelt sett har foregått innenfor husets fire vegger trenger seg ut, stiller dette høye krav til fellesrommene våre. Byens grønnstruktur må gjøres hellig. Den bør utvides og foredles. Det må investeres skikkelig i gateløp, plasser og parker. Vi må strekke oss langt for å gi disse offentlige rommene innhold som treffer unge som gamle, aktive som inaktive. I vår tidvis forblåste og dryppende våte by er offentlige innerom kanskje ekstra viktig. Her er Sølvberget et godt forbilde, men vi trenger flere! Da tenker jeg på bydelshuset som kan leies for en billig penge, overbygde lekeplasser som holder regnet ute eller idrettshallen som er åpen for alle til sent på kveld. Åpne lesesaler, verkstedshaller, møterom eller kolonihager i drivhus er andre typologier som kan utvide rommet vi bor i utover vårt private hjem.

Nytt politisk styre

Denne høsten blåser også en politisk vind gjennom byens gater. For første gang på over to tiår har vi fått et nytt politisk styre. I sin politiske plattform legger de vekt på at Stavanger skal være «en inkluderende, grønn og omstillingsdyktig by hvor det er trygt og godt å bo for alle». Gode offentlige rom har en inkluderende effekt. Sambruk og attraktive tilbud i nabolaget er bærekraftig. Gode fellesskapsarenaer gjør omstilling lettere og ikke minst, gode offentlige rom øker både trygghetsfølelsen og livsgleden til dem som tar rommene i bruk.

Jeg håper den urbane og den politiske vinden finner sammen og blåser i samme retning i årene som kommer. Jeg håper den vil føre til at etablering, vedlikehold og utvikling av fellesrommene våre står høyt og støtt på agendaen. La oss fortsette å leve stort, selv om vi bor smått!