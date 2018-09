Knut Arild Hareide må byttes ut

Skjelvingene etter stortingsvalget 2017 har ennå ikke lagt seg i KrF. Ekkoet i gangene fra katastrofevalget i fjor gjaller fremdeles, noen tusen stemmer unna politikkens Obos-liga. Skjelvingene er så sterke at sentrale personer i partiet sliter med å se forskjell på høyre eller venstre.

Står mitt hjerte nærmest

Jeg meldte meg inn i Kristelig Folkeparti i 1978. Partiet sto og står mitt politiske hjerte nærmest. Jeg har vært politisk aktiv og folkevalgt siden 1996 og fulgt partiet i tykt og tynt, mest tynt. Jeg forbyr hermed at noen prøver å torpedere partiet mitt.

Jeg har deltatt i mange valgkamper og stått på stand og pratet med folk om politikk. Det er kjekt å møte velgere, og få både ris og ros. Under valgkampen 2017 ville ikke folk snakke om politikk. Da gikk det på person. Siden september i fjor har vi som parti ligget og vaket rundt sperregrensen.

Maken til vingling

Kan vi skylde på noen? Ja, det kan vi. Partiledelsen, og da spesielt leder Knut Arild Hareide, må ta skylden for dette. Maken til politisk vingling tror jeg mangler sidestykke i norsk historie. Vinglingen har vært så stor at hadde han vært kaptein på Titanic hadde båten kommet trygt frem til New York. Oslo-gjengen må komme seg ut av den såpebobla de er havnet i. Og det hjelper ikke partiet at det er en trojansk hest i stortingsgruppen.

Under valgkampen i fjor sto jeg på stand flere steder på Karmøy. Pratet med folk om politikk i forskjellige sammenhenger. Det var folk fra Sør- og Østlandet, og selvsagt fra Nord-Norge. Tonen var den samme overalt. Bytt leder.

Jeg kjenner ikke Knut Arild Hareide. Han er sikkert en kjekk kar. En god ektemann, kjærlig far og en god venn i gjengen. Men politisk har han ikke slått igjennom. Dessverre. Slik partiet drives nå, går det mot et lenge varslet politisk selvmord. Derfor må lederen byttes ut.

Skygg unna

Når det gjelde å gå inn i regjering eller ikke. Blå eller rød, skygg unna. Men, Norge trenger et sterkt Kristelig Folkeparti. Jeg har fortsatt tro på dette politiske prosjektet. Jeg kommer til å bli.