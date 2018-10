Nye Stavanger må likestille nynorsk og bokmål

Noen få ganger glemmer en at SV i Stavanger ledes av, som han selv skriver, en gutt. Derimot blir det faktumet veldig tydelig når Eirik Faret Sakariassen er i fri utfoldelse (Aftenbladet 29. september). Denne gangen er han ute og mener på vegne av SV at Stavanger skal bli en nynorsk-kommune. Hiv tradisjoner og kultur på bålet, her kommer SV-gutten med en språkrevolusjon.

Folk skal involveres

Spørsmålet om hvilke målform nye Stavanger skal ha etter 1.1.2020 er ett av mange spørsmål som må avgjøres i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Frps og mitt utgangspunkt i disse rundene er at dette ikke skal være en prosess drevet av noen få på toppen. Endringer skal skje over tid. Folk skal høres og involveres. Avgjørelsene må legges tett opp til hva som er viktig for de det gjelder.

Byvåpen var f.eks. et slikt spørsmål. Mitt utgangspunkt var at det ikke var aktuelt å la noen få politikere få lov til å avgjøre at Stavangers mangeårige byvåpen var modent for utskifting. Hvis jeg skulle vurdere det, måtte det være fordi svært mange av innbyggerne i den nye kommunen krevde nettopp dette. Slik var overhodet ikke tilfelle. Men noen få politikere mente at dette var viktig å få skiftet og laget nytt. Frp var klar på at dette skal vi ikke bruke millioner av skattebetaleres penger på, og vi frasier oss ikke byens kultur og identitet på en slik lettvint måte.

Informasjon på sin målform

Målform til den nye kommunen er selvsagt viktig. Stavanger er en av få bokmål-kommuner i Rogaland, og har lange tradisjoner for det. Rennesøy er nøytral og Finnøy er nynorsk-kommune. Av hensyn til våre venner i Finnøy og Rennesøy var jeg på vegne av Frp tidlig ute å fremmet forslag om at den nye kommunen skulle likestille nynorsk og bokmål. Respekten for innbyggerne på Finnøy og nynorsk-brukerne på Rennesøy sin språklige identitet gjorde at det, selv om dette vil koste penger, var enkelt å komme frem til. Derfor lagde vi forslaget om at innbyggerne skal få informasjon fra kommunen på sin målform, og at ansatte skal kunne skrive på sin målform.

Jeg har vært veldig opptatt av å sikre at skolene i den nye kommune skal bruke den målformen som de bruker i dag også etter kommunesammenslåingen. Jeg er i tillegg opptatt av at nynorsk som minoritetsmålform må sikres spesielt, slik jeg har arbeidet for at det i den nye kommunen skal lages en plan for å sikre nynorsken. Dette er pakken som i dag er innstillingen.

Fra sidelinjen, uten så vidt jeg vet en gang å sondere med noen i arbeidsgruppen som avgir denne innstillingen, dukker SV-gutten opp. Hans forslag er målform-revolusjon som skal skje fra toppen og ned i vårt samfunn. Med hans forslag skal alle statlige kontorer i nye Stavanger kun skal skrive nynorsk til innbyggerne i Stavanger. All informasjon fra den nye kommunen skal være på nynorsk.

Koster millioner

Et slik forslag vil koste noen millioner kroner å innføre (i blant annet kurs og utdanning til ansatte), men til slutt vil også dette gå seg til. Det hadde selvsagt vært både hipt og kult at en av Norges største byer hadde nynorsk som målform. Da hadde Stavanger blitt satt på kartet (i den grad noen tror at vi ikke er det i dag).

Om en hadde vedtatt endre på noe så personlig som målform, så vil dette utløse følelser hos folk. Bokmål er like viktig som målform for den som skriver på bokmål, som nynorsk er for den som skriver på nynorsk. Det hadde undergravet totalt respekten mange har for de to målformene i Norge, om noen få politikere egenhendig bestemt dette ovenfra og ned.

Enklere for folk flest

Forslaget om å gjøre denne endringer for tusenvis av innbyggere i Stavanger, vil være et stjerneeksempel på at politikerne er mer opptatt av å styre og lede, enn de er av å gjøre hverdagen enklere til folk flest.

Jeg er i tillegg rimelig sikker på at et slikt forslag hadde vært direkte skadelig for renommeet til nynorsk fra folk som i dag bruker bokmål. Like lite som jeg ønsker å tvinge folk fra Finnøy til å endre målform, er jeg opptatt av å unngå at innbyggerne i Stavanger skal tvinges til å bytte målform.