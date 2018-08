For selv om vi er flinke til å dele informasjon om hvor vanskelig det er å være psykisk syk, lar vi fortsatt ungdom vente på psykolog i 50 til 132 dager, Det er lenge til gjennomsnitt å være.

Ikke bare er det dårlig når vi vet at selvmord blant unge under 25 år er den største dødsårsaken, men også når vi vet at 30-50 prosent av oss kommer til å bli utsatt for psykiske lidelser i løpet av livet.

Det er stort potensial i å redusere ventetiden og forbedre tilbudet, så hvorfor blir det ikke gjort?

Ikke mye hjelp å få

Likevel ser det ikke ut til å være mye hjelp å få, det vil si med mindre en har mye penger og kan gå til det private. For flertallet av oss, må legen stille en diagnose før en har rett på behandling, og når hjelpen ikke kommer før om minst to måneder, kan mange stille seg spørsmålet om det er verdt å prøve. Det er farlig det.

For når ventetid blir så lang, ser jeg ikke for meg at de psykiske problemene blir noe bedre. I tillegg koster det samfunnet vårt i overkant av 70 milliarder kroner i sykemeldinger, uføretrygder og helsetilbud. Disse midlene kunne heller blitt brukt på å forebygge ved å gi de som sliter et verdig tilbud.

Det er derfor stort potensial i å redusere ventetiden og forbedre tilbudet, så hvorfor blir det ikke gjort? Er det mangel på ressurser eller er det bare ingen politisk vilje til å foreta endringer?

Øk bemanningen

For slik jeg ser det, må det være mulig å øke bemanningen og dermed kapasiteten innen psykisk helsevern. Noe som blant annet kan gjøres gjennom å utdanne flere innen psykologi. Med de høye inntakskravene tatt i betraktning, burde det ikke være vanskelig å finne kvalifiserte kandidater.

Videre må vi anerkjenne at lange ventetider utgjør et samfunnsproblem, og da kan vi ikke behandle det psykiske som noe uavhengig av kroppen. Da må en heller starte å gjøre endringer for å forbedre tilbudet, for hvis ikke risikerer vi at folk blir sittende hjemme og vente på hjelp, og for noen vil ikke hjelpen komme i tide.