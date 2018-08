Siden ONS i 2016 har aktørbildet på norsk sokkel endret seg dramatisk. Leder for ONS’ konferansekomité, John Knight, adresserte dette under sist ONS, og han fikk rett i sitt framsyn. Hovedinntrykket er at de store internasjonale oljeselskapene toner ned sin aktivitet eller velger en annen forretningsmodell, mens en ny type aktører finner veien hit. Dem skal vi ønske velkommen!

Et bredt spekter av transaksjoner på norsk sokkel de siste to årene har gitt oss et nytt landskap av aktører. Sist ut var storfusjonen mellom italienske Eni og HitecVision-selskapet Point. Dette var igjen et resultat av flere fusjonerte mindre selskaper som kjøpte opp feltene som ExxonMobil opererte i Norge. Med Eni på laget ble resultatet det nye stor-selskapet Vår Energi. Tidligere har vi sett BPs nye eksponering på norsk sokkel gjennom AkerBP-modellen, mens franske Total kjøpte danske Mærsk Oil. Centrica/Bayerngas og Wintershall/DEA er mer klassiske fusjoner.

Fondene Carlyle og CVC Capital Partners har støttet britiske Neptune Energys kjøp av Engie og VNG. På forsommeren ble det annonsert at trondheimsbaserte Okea overtar Draugen-feltet fra Shell og blir ny stor operatør i Norskehavet.

Hva betyr mangfoldet for norsk sokkel?

Kjøperne representerer en ny type finansielle investorer på norsk sokkel. Disse selskapene har andre forretningsmodeller enn de norske selskapene og internasjonale gigantene som har vært rådende til nå. Det har blitt slik John Knight fremholdt i sin tale: «Overgangen vil kreve smidighet og tilpasningsevne fra alle parter, ikke bare rundt de spørsmålene som var viktigst i nedgangsårene; drift, utviklingskostnader og effektivitet. Det vil også kreve at det offentlige endrer sin tankegang om hva mangfold på norsk sokkel egentlig betyr.»

For de store internasjonale aktørene handler alt om norsk sokkels konkurransekraft målt mot deres globale portefølje. Selv om norske prosjekter er gode, er det også gode utsikter i andre deler av verden. Når de store internasjonale aktørene viser mindre interesse for å lede ny aktivitet på norsk sokkel, bør vi være takknemlige for at andre spillere vil nettopp det. Resultat av de nye aktørenes satsing er økt aktivitet, flere jobber, ny teknologi og store verdier for den norske stat. Å støtte opp om de nye, uavhengige selskapene bør være en viktig prioritering for Norge. Hvordan skal vi sikre at Norge også i fremtiden blir foretrukket både av små og store aktører?

Ubegrunnet skepsis?

Regjeringen har de siste tiårene arbeidet målrettet for å øke aktiviteten på norsk sokkel gjennom mangfold. Den siste tidens utvikling bidrar til dette. Nye selskaper har gått inn på norsk sokkel med et klart mål om å investere, vokse og skape fremtidig verdi for sine aksjonærer. Denne utviklingen er positiv for Norge og fremtidig verdiskaping. Samtidig må vi huske at de store selskapene fremdeles er til stede, men nå med andre forretningsmodeller. Alle aktører, små eller store, vil alltid se etter gode forretningsmuligheter − også hos oss. Vi kan tilby stabile rammebetingelser, høyt kompetente leverandører, akseptabel politisk risiko, samt lovende leteområder og høy ressursutnyttelse i feltene.

Det siste året har vi observert skepsis, og kanskje litt frykt, rundt det nye aktørbildet. Vi mener det er ubegrunnet. Skeptikerne har fryktet at aktørene er mer kortsiktige og finansielt drevet. Vi mener at de nye selskapene ikke utgjør en trussel, men bør omfavnes som en mulighet! Det er selvfølgelig nye risikoer og hindringer som må takles, men dersom man opprettholder et mangfold på sokkelen, vil drivverdige prosjekter skapes og føres videre, uavhengig av eierskap.

Sterkt Equinor og en leverandørindustri i verdensklasse

Norges store fordel er å ha en sterkt nasjonal aktør i Equinor. Selskapet har vært med å utvikle norsk olje- og gassindustri og vært det viktigste instrumentet for Norges posisjon som teknologileder. Equinor er ryggraden på norsk sokkel, og et sterkt Equinor er i alles interesse.

I tillegg har vi en leverandørindustri i verdensklasse. Å bidra til aktivitet i denne industrien er avgjørende for fremtiden til norsk petroleumsvirksomhet. Leverandørenes produkter og tjenester er landets nest største eksportindustri, etter salg av olje og gass, og veldig viktig for norske arbeidsplasser og verdiskapning. Leverandørindustrien er et av Norges fremste konkurransefortrinn i det globale markedet.

Hva må til for å videreutvikle norsk sokkel?

Før vi møtes på ONS 2018 vil vi hevde at vi har et sunt mangfold på norsk sokkel. Endringer fører med seg usikkerhet og spørsmål som må besvares: Vil de nye aktørene gjøre de nødvendige investeringene uten å bli forstyrret av kortsiktige profittmål? Hvem skal ta den nødvendige risikoen som sikrer at nye områder og modeller blir utviklet? Hvordan skal vi sikre at ny norsk teknologi blir utviklet, testet og tatt i bruk? Hvem skal sørge for at industrien tiltrekker seg fremtidige generasjoner av arbeidskraft? Det er oss – industrien – sammen.

Kommer vi til å savne at de tradisjonelle oljegigantene med sin teknologi og erfaringsbase er mer tilstede på norsk sokkel? Ja, helt klart.

Norsk sokkel kommer fortsatt til å gjøre det bra, også med nye spillere på laget. Det er de som, bokstavelig talt, er «den nye oljen» for Norge gjennom sin vilje til å investere og skape arbeidsplasser og store verdier til samfunnet.