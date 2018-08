Så til saken: Jeg registrerer at visse lokalpolitikere i Stavanger-området har et «rørende» (populistisk) engasjement for alle de som blir så hardt rammet av bompengene.

Hvor ble de av?

Men hvor ble engasjementet av da de arbeidsledige ble fratatt feriepengene? Hvor ble det av engasjementet da regjeringen tok barnetillegget fra de uføretrygdede? Hvor ble det av kampanjen for å stoppe det usosiale vedtaket om å fjerne fysioterapistøtten til kronisk syke? Hvor gikk demonstrasjonstoget mot kutt på 300 millioner kr innen tannhelse? Og de store oppslagene angående pensjonistenes kutt i kjøpekraften de siste årene, hvor ble de av? Jeg minnes å ha lest at det skal koste litt å dø – ok, gikk noen til barrikadene mot den saken? Og var det noen som gikk i tog mot kutt i pendlerfradraget for arbeidstakere?

Ikke samme rørende engasjementet

Poenget mitt? Det er mange flere saker jeg kunne ha ramset opp. Saker som garantert rammer dem som har aller minst, folk som strever med å få livene sine til å henge ihop på grunn av sykdom, og som får ekstra belastninger og bekymringer som konsekvens av de nevnte endringene. Og som dessverre ikke blir overøst av det samme «rørende» engasjementet fra disse politikerne.