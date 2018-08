«Etter hete sommerdager var det nesten ventet at det måtte komme noe gammelt oppgulp fra sentrale samfunnsaktører i Stavanger», skriver varaordføreren i Sandnes, Pål Morten Borgli, til mitt innlegg om kommunereformen 6. august.

Nærsyn

Henrik Ibsens ord «Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest» kan her være et relevant «oppgulp». Reformen gir oss originale resultater som Randaberg i Stavanger og region Vestland uten Rogaland og Møre- og Romsdal. «Galskapen» inntreffer når du inviteres til en folkeavstemming uten klart tema: Hvorfor én kommune på Nord-Jæren?

Sammen vil vi stå sterkere i konkurransen om nasjonale midler.

Borgli mener at det bl.a. var selve navnet – Nord-Jæren kommune – som fikk 80 prosent av innbyggerne i Sandnes til å si nei, og at Sandnes og Sola har landets laveste offentlige avgifter og ingen eiendomsskatt. Var det navn og dagens eiendomsskatt og kommunale avgifter som skulle avgjøre storbyregionens framtid? Hvorfor har både Ap- og H/Frp-regjeringer foreslått disse reformene?

Vidsyn

Hva hvis temaet hadde vært formulert f.eks. slik: Våre fire kommuner har i dag et felles bolig-, arbeids- og fritidsmarked. Vi er flere enn i Trondheim, og vi vil bli landets 3. største by. I dag har vi fire ordførere, fire rådmenn og administrasjoner og fire kommunestyrer. Sammen vil vi stå sterkere i konkurransen om nasjonale midler. Av norske storbyer har vi færrest statlige arbeidsplasser og laveste overføringer, selv om vi er best på næring og verdiskaping. Det er kjøttvekten som gjelder.

Flertallet av regionens folkevalgte har i reformarbeidet manglet det vidsynet som skal til for å styrke regionens politiske profil og sikre oss og senere generasjoner nye og spennende utfordringer og vår relative andel av nasjonens ressurser. I stedet utkjemper vi fortsatt et perspektivløst politisk kretsmesterskap.

Innsyn

Borgli «kjenner unge ledige oljearbeidere som fortsatt står med 0,- i inntekt, og de burde fått en unnskyldning fra skribenten». Jeg har vist hvordan og hvorfor regjeringer og økonomer forteller oss at reformer må til. Disse går Borgli imot.

Videre skriver Borgli: «Landet går som vanlig så det griner». Samtidig bekymrer han seg for de unge, arbeidsledige som også NHO og Næringsforeningen gjør. Mener Borgli virkelig at disse er på ville veier fordi de støtter regjeringens reformer? Når de vil bygge en robust storkommune som Bergen og Trondheim? Nedgangen fra 2014 viste med all tydelighet at oljeprisen styres globalt – og styrer vår region. Dagens oppgang kan snu før vi aner. Unge oljearbeidere er de som først må «ta regningen».

Borgli trekker bompengesaken inn i sin kommentar: «Det eneste merkbare skille vi har mellom kommunene er bomstasjonene som næringsforeningen dessverre har støttet opp om.»

Ansvaret for finansieringsmodellen av nye veier ligger hos Frp’s Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen. Borgli må innse at han arbeider for regjeringspartiet Frp som har tatt ansvar i reformarbeidet og veifinansieringen.

Når innsynet i eget partis politikk mangler, går det som Ibsen skrev: «Hvor udgangspunktet er som galest, blir tidt resultatet originalest.» Som paradoksene vi leser ut av Borglis kommentar.