Voldsomme kutt i velferdsstaten splitter

Medlemmene i Uføres Landsorganisasjon sier det klart og tydelig: «Å bli uføretrygdet er det ingen som ønsker eller velger. Selv om det nesten kan virke sånn på både politikere og regjering.» Regjeringens gjentakende nedprioritering av de svakeste splitter det norske folk.

Kutt, kutt og kutt

Mens eliten i Oslo opplever kutt i skatt, opplever andre en helt banal virkelighet med kutt i velferdsordninger og goder knyttet til helse og omsorg. Ikke bare har regjeringen både under denne og forrige epoke kuttet i barnetillegget til uføre, men også i sykelønn og fysioterapi til trengende. Denne politikkutformingen grenser til uanstendighet, og kan ikke fortsette å dyrkes. Fordi kutt i velferdsordninger er kutt i fellesskapet!

Det norske stat har alltid hegnet om en sosialdemokratisk styreform hvor velferdsstaten styrkes i alle offentlige sammenhenger. De trengende skal få omsorg, de syke skal få hjelp og de svakeste skal løftes opp. Velferdsordninger skal bidra til bekjempelse av fattigdom og gi enhver like stor mulighet til å leve et trygt liv. Med den politikken som har vært praktisert under Solberg-regjeringen, har disse prinsippene og verdiene blitt skyggelagt og nærmest glemt i en elitepreget ideologi, hvor søkelyset er på de som har mest fra før.

Mer til de rikeste

Mens kuttene fortsetter, kan vi forundre oss over hva disse pengene går til. Et kutt i velferdsordninger er en satsning på noe annet. Dessverre har regjeringen under de siste regjeringsforhandlinger avklart at skattekuttene til de rikeste i Norge fungerer, til tross for at forskning og all statistikk viser det motsatte. De rikeste blir rikere, mens de svakeste forblir svake. Og disse kuttene bidrar ikke til å endre disse tallene.

Tror på sterkt fellesskap

Mens regjeringen tror at skattekutt til de rikeste bidrar til mindre arbeidsledighet, tror vi i AUF at arbeidsplasser er et resultat av et sterkt fellesskap med gode ressurser nok til at alle kan bidra! Å kutte i de som er pleietrengende, er ikke veien å gå for å få arbeidsledigheten ned. Ved å styrke velferdsordningene, bidrar vi til at folk får den hjelpen de trenger, og at ingen blir utelukket fra samfunnet.

Det som kan virke mer urovekkende enn regjeringens mangel på politikkutforming, er den manglende protesten i det norske folk. Vi må protestere før våre bestemødre havner på anbud, vi må nekte når funksjonshemmede mennesker ikke får all den pleien de trenger. Vi i AUF vil ta kampen mot disse kuttene, fordi kutt i velferdsordninger er kutt i fellesskapet. Heng deg på!