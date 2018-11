Ett til to barn i hver skoleklasse utsettes for overgrep

Innlegget er skrevet av: Hanne Line Wærness, Liv B. Fevang, Brit Ravndal, Marianne Hansen og Gro Harestad i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), region Rogaland

19. november er verdensdagen for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn. I løpet av årets åtte første måneder har 1378 barn blitt krenket i nye overgrepssaker. Det er 5,67 nye barn hver dag. Dette er bare tall for de overgrep man har klart å avdekke. 13,7 prosent av alle barn mellom 0-13 år usettes for seksuelle overgrep i henhold til NKTVS sin rapport 1/2014. Omfanget er så svimlende stort at man knapt tror det! Men, vi må tro det, først da kan vi gjøre noe med det.

Som samfunn må vi ikke snu oss vekk fra en realitet som finnes, og som mange barn lider under.

Vanskelig å søke hjelp

Du tenker kanskje at de fleste overgrep begås av tilfeldige «lokkemenn», men slik er det ikke. De aller fleste overgrep begås av en barnet har en nær relasjon til. Dette oppleves svært forvirrende for et barn. Overgrep i nære relasjoner gjør det ekstra vanskelig for barnet å søke hjelp. Mange barn får også et komplisert forhold til overgriper, for det er ofte en person som barnet er glad i.

Disse barna bærer ingen merkelapper som viser hva som har skjedd med dem. Få snakker om det, for det som skjer er ofte forbundet med mye skyld og skam. Mange barn opplever også forvirring rundt overgrepene, blant annet fordi overgriper manipulerer barnet til å tro at det som skjer er normalt. I tillegg kan overgriperen få barnet til å føle seg delaktig i den seksuelle omgangen, og kroppen kan i tillegg reagere med lyst, til tross for at hodet ikke ønsker det.

Aldri barnets skyld

Visste du at barn som opplever å bli utsatt for seksuelle overgrep, ofte ikke forstår at det de opplever er ulovlig? At mange barn ikke merker at grenser flyttes gradvis fra kjærtegn til grove seksuelle handlinger? Et seksuelt overgrep er aldri barnets skyld, men mange barn tror nettopp det. Kanskje spesielt når overgriper er en person barnet har tillit til.

«Seksuelle overgrep utfordrer oss som fagpersoner og privatpersoner på en særlig måte. Det dreier seg om mennesker som blir krenket seksuelt, fysisk og psykisk av en eller flere personer som besitter makt og mulighet til å skade en annen for å tilfredsstille egne behov. Når den som blir krenket, i tillegg er et barn, vekker det følelser av sinne, avsky, fortvilelse og avmakt» (Kilde: Siri Søftestad, 2018). De aller fleste av oss reagerer slik, men fra å reagere til å jobbe aktivt med problematikken er gapet stort.

Overgripere kommer i alle fasonger. De er både kvinner og menn, gutter og jenter. De som er utsatt for overgrep er både gutter og jenter. Sannsynligheten for at du kjenner en som er utsatt for seksuelle overgrep – og en som utfører slike overgrep – er stor. I et nærmiljø med 400 barn vil minst 50 av dem være utsatt. Det tilsvarer ett til to barn i hver skoleklasse.

Helseskader livet ut

Verdens helseorganisasjon, WHO, sier at seksuelle overgrep mot barn er et folkehelseproblem. Skadeomfanget er stort, og mange utsatte sliter med store helseplager livet ut. I tillegg er det et stort sprik mellom omfanget av seksuelle overgrep og avdekkingsgraden. Landsforeningen mot seksuelle overgrep jobber for at dette spriket skal bli mindre. Vi må tørre å snakke om det for at det skal bli en realitet; i barnehagen, på skolen, på foreldremøter, i nabolaget, med venner og med barna. Som samfunn må vi ikke snu oss vekk fra en realitet som finnes, og som mange barn lider under. Vi må ikke svikte disse barna, slik de blir sviktet av mennesker som skulle hjelpe og beskytte dem. Kunnskapen finnes. Nå må vi bruke den!