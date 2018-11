«Gi ungene gress så idretten består», utsagnet kan fremstå som en noe ytterligere kontroversiell forvridning av et sitat fremsatt av en ikke ukjent klovn og tryllekunstner med lokal tilhørighet.

Viktige helter

Seiersrusen etter en fantastisk fotballbegivenhet på SR-Bank Arena har lagt seg, og hverdagen har innhentet oss. Viking har kommet i den ligaen de skal være i, og fansen har gått hjem til egne ball-løkker. Tror det er mange små gutter og jenter som kommer til å henge sammen med kompisene på banen med et indre håp om å bli den neste Tommy Høiland. Disse lokale heltene er viktig for idretten, og for lokalsamfunnene.

Et hvert lokalsamfunn er tuftet på en viss grad av samhold, og at deltakerne spiller mot samme mål. Vi vassøyboere har en fotballbane som er viden kjent for sine høye lysmaster, som er synlige helt fra Ullandhaug, og er et kjent navigasjonspunkt for de som trives på sjøen – Vassøy stadion. For det var det den engang fremstod som. En grusbane som i sin tid ble opparbeidet på dugnad, der mang en knott og kneskål har fått gjennomgå, skinnlegger og plaster har dannet mer eller mindre vellykkede kryss – og seiersfølelsen for både datidens a-lag, den oppvoksende og eldre garde, fra nord eller sør har blomstret.

I nyere tid har det stilnet av – kjølnet. Den tidligere så godt planerte banen har forfalt. Igjen står vi med en bane som kan for et utrent øye kanskje fremstå mer i retning av en BMX-bane enn en fotballarena.

Alle har utenom Vassøy

«Over bekken etter vann» er et kjent begrep, for ungdommen tilknyttet idrettslaget har siste tilskudd blitt å dra over fjorden etter gress – syntetisk sådan – det er nemlig bestemt fra sentralt hold at grusbaner ikke lenger skal tildeles treningstid. Kunstgress derimot er hot, faktisk såpass hot at det i følge idrettssjefen i Stavanger kommune er anlagt slikt dekke på baner for samtlige idrettslag i kommunen bortsett fra Vassøy. Det har aldri før vært gressmangel på Vassøy, bevares – men dagens situasjon er annerledes og fører til en stor begrensning for idrettsgleden. Frafallet av medlemmer fra og med en viss alder er tiltakende – slikt svekker ambisjonsnivået og fører til at de som vil opp og frem, må ta ballnettet på ryggen og sette kursen mot fastlandet og kunst-vegetasjon, i hvert fall så lenge tiden strekker til.

Fingrene krysses for at Vassøy skal få et løft. Banen er et samlingspunkt ikke bare for fotballagene på øya men også for løpeglade husmødre og menn i 40-årskrisen som ønsker å bli veltrent uten å bruke så mye tid.

Ønsker opprykk

Vi som bor på øya, har i lang tid jobbet for å få kunstgress på banen vår, nå trengs det politisk drahjelp. Vi ønsker oss også et opprykk. Vi ønsker å rykke opp fra en dårlig vedlikeholdt grusbane til en ny kunstgressbane på Vassøy stadion.