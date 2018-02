I 1973 ble Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, som senere ble Fremskrittspartiet, stiftet. Partiet har lang tradisjon for å være det partiet som jobber for at folk flest skal ha en enklest mulig hverdag med minst mulig innblanding fra det offentlige.

Du skal få bestemme over deg selv, beholde mer av dine egne penger og bestemme over din egen eiendom.

Er vi virkelig blitt det partiet som tvinger minstepensjonistene til å selge hjemmet sitt?

Sandnes Frp en god modell

Vi i Fremskrittspartiets ungdom (FpU) anser dette som partiets kjernesaker og ser derfor med stor beundring til Sandnes, der Frps Pål Morten Borgli, sammen med det avgiftskåte Arbeiderpartiet, klarer å styre kommunen helt uten eiendomsskatt.

Men hvis vi letter blikket litt lenger nord, til Stavanger, hvor Frp styrer med blant andre Høyre, fortsetter eiendomsskatten å stige. Det er helt ubegripelig for FpU at Frp i posisjon i Stavanger er synonymt med økt eiendomsskatt. Det er helt ulogisk at et parti som er stiftet for sterkt å redusere skatter, avgifter og offentlige inngrep, er med på å straffe de som har kjøpt og eier et hjem i en av Norges største byer.

Er Fremskrittspartiet i Stavanger virkelig blitt så maktkåte at vi skal være med å styre byen, koste hva det koste vil?

Er vi virkelig blitt det partiet som tvinger unge ut på et stadig dyrere leiemarked?

Kom med et ultimatum!

FpU stiller seg svært kritisk til dette og krever at Stavanger Frp går til valg på å fjerne hele eiendomsskatten, og at det settes som et ultimatum for alle mulige samarbeid etter valget i 2019.

Hvis Frp skal fortsette å mene at boligen din skal være hjemmet ditt, og ikke et skatteobjekt, så må de vise at de mener det og fjerne eiendomsskatten en gang for alle.