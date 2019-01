Arbeiderparties Dag Mossige er fullstendig på villspor i sitt innlegg i Stavanger Aftenblad 11. januar 2019. Med overskriften «Eliteskole-villfarelse fra Høyre» sauser han sammen eliteskole, privatskole og friskole i et desperat forsøk på å tegne et bilde som overhodet ikke reflekterer den reelle situasjonen i Stavanger.

La det ikke herske noen tvil! Den offentlige skolen står bunnsolid i Stavanger under flertallspartienes ledelse. Ikke på noe tidspunkt har det vært Høyre eller flertallpartienes politikk å skape en privat eliteskole, slik Ap ønsker å fremstille det. Jeg undrer meg i det hele hvor eliteskolebegrepet kommer fra. Partiene har ulike syn og tanker om hva som skal til for å løfte Stavanger-skolen, men ingen jobber for en «privat eliteskole». Svært ofte evner vi å finne sammen i gode flertallsvedtak i oppvekststyret. Det er politikk på sitt beste.

Nyttig læring

Sammen med de andre representantene fra flertallspartiene (H, V, KrF, Sp, FrP og Pp) har jeg brukt mye av min tid til å besøke de kommunale skolene. Det har gitt mye nyttig læring for oss skolepolitikere. Jeg er imponert over den gode jobben som gjøres. Vi har lyttet til innspill, diskutert problemstillinger og jobbet med forbedringer.

«Eliteskolene» som Mossige prøver å gjøre oss til forkjempere for, har jeg enda ikke besøkt. Det er ikke der søkelyset vårt ligger. Arbeidet vårt i kommunalstyret for oppvekst har vært konsentrert rundt å fatte gode og forutsigbare vedtak for Stavanger-skolen – en skole vi er utrolig stolt av. En kommunal grunnskole av høy kvalitet er selve bærebjelken i Stavanger Høyres skolepolitikk. En skole der eleven skal møte høyt kvalifiserte lærere, og der sosial trivsel og fellesskap står sterkt.

Begeistret for offentlig skole

Som mor har jeg brukt mye av min tid på å engasjere meg i skolen – først som FAU-leder på Madlavoll skole i seks år, og nå som skolepolitiker for Stavanger Høyre. Jeg har med stor interesse fulgt mine tre barn tett gjennom løpet – og til tross for at de både har vært idrettstalent og skoleflinke, så har det aldri slått meg at de burde vært elever på en friskole – eller eliteskole som Ap kaller det. Jeg har tvert om vært begeistret over en offentlig skole som har klart å gi våre tre barn en solid utdanning, som de kan bygge videre på.

Høyt kvalifisert arbeidskraft

I Høyre klarer vi å ha to tanker i hodet på en gang. Vi respekterer at noen foreldre ønsker å ha barna sine på en internasjonal skole, som den Britiske skolen eller den Internasjonale skolen på Revheim. Stavanger som internasjonal by trenger å ha et slikt tilbud for å tiltrekke seg høyt kvalifisert arbeidskraft. Vi synes også det er ok at enkelte foreldre ønsker å velge en annen pedagogikk for sine barn, som for eksempel det Steinerskolen tilbyr. Dette har imidlertid ingenting med «eliteskoler for de privilegerte» som Mossige hevder.

Konstruert politikk

Stavanger Høyre vil gi barna våre trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner og drømmer. Høyre har høye ambisjoner for hver enkelt elev. Min oppfordring er at vi bruker månedene framover til å debattere det som faktisk er de enkelte partienes skolepolitikk, og legger til side forsøkene på å konstruere en politikk som ikke finnes. Det er ingen parti i Stavanger som ønsker såkalte «eliteskoler». Punktum.