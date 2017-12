I Aftenbladet tirsdag 12. desember hadde Erlend Kristensen i MDG et forunderlig angrep på Venstre hvor han bommer totalt. Sannheten er at Venstre står på hver dag for å ta vare på naturen og klimaet.

Gulrot framfor pisk

MDG sier i innlegget sitt at det viktigste for dem er å få økt drivstoffavgiftene. For Venstre er det viktig å prøve å bruke gulrot framfor pisk. Derfor ønsker Venstre at det alltid skal være billigst og enklest å velge miljøvennlig. Det innebærer flere tiltak. Venstre har satset stort på å gjøre det billigere å reise kollektivt, samtidig har vi økt antallet buss- og togavganger. De siste årene har vi fått til historiens største satsing på sykkelveier i Norge. Og det siste året har vi mer enn doblet støtten for å rydde opp søppel og plast i havet og langs norske strender.

Istedenfor å hakke på Venstre burde MDG heller støtte opp om og arbeide for flere gjennomslag for å gjøre miljøet bedre. Det å stå på sidelinjen og bare kritisere har ingen betydning i klima- og miljøpolitikken. Det som har noe å si, er å få til konkrete resultater.

Å ta vare på klimaet er den viktigste kampen for å gi like muligheter til kommende generasjoner. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få ned Norges klimagassutslipp, er å gjøre det enklere å velge miljøvennlig transport i hverdagen. Derfor er jeg glad for at Venstre har fått gjennomslag for å bygge ut infrastrukturen for miljøvennlige biler med flere ladestasjoner for el. og hydrogen over hele landet, og forsterke satsingen på både tog og kollektiv i og rundt de store byene.

Enklere reisehverdag

Venstre arbeider hardt for å styrke det klassiske naturvernet. Vi må ta bedre vare på sårbare dyrearter og naturtyper, og det er behov for både mer vern og bedre kunnskap om naturen vår. Våre gjennomslag i budsjettavtalen for neste år vil føre til at mer skog vernes og at mer myr restaureres. I tillegg får vi bedre kunnskap om det biologiske mangfoldet og kommunene får større mulighet til å kutte sine egne utslipp. Det vil både bidra til å nå Norges forpliktelser i Paris-avtalen og gi bedre luft, renere hav og strender og en enklere reisehverdag for folk flest.

I løpet av årene 2013-2017 fikk Venstre til et grønt skatteskifte på hele 9,2 milliarder kroner. I tillegg fikk vi til 7,75 milliarder kroner mer til klima- og miljøtiltak, samtidig som 4,6 milliarder mer til miljøvennlig samferdsel kom på plass. Attpåtil fikk vi 1,2 milliarder kroner mer til klassisk naturvern.

Historisk satsing

Det har altså skjedd en historisk satsing på å gjøre Norge mer miljøvennlig de siste årene. Nå etter nyttår skal Venstre i forhandlinger med Høyre og Frp for hvordan vi kan forme de neste årene. Der vil vi kjempe for våre kjernesaker med å satse på skolen, ta vare på miljøet, skape nye arbeidsplasser, og bekjempe barnefattigdom. MDG og alle som er opptatt av klima og miljø, burde heie på at vi får til mye bra i forhandlingene. Men MDG virker som de bare er opptatt av å stå på sidelinja og kritisere.

Venstre er et miljøparti med næringsvett og et borgerlig parti med samvittighet. Vi ønsker å gjøre det enklere for alle å ta grønne valg i hverdagen. Derfor arbeider vi hardt hver dag for gjennomslag som vil gi lavere utslipp og ta bedre vare på naturen vår.